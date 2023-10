Fotbalová Sigma Olomouc prožila dramatický závěr pohárového utkání na hřišti Žižkova. Nakonec i přes neproměněnou penaltu Martina Pospíšila a další chybu brankáře Matúše Macíka postoupila do osmifinále. Nyní je ráda za reprezentační přestávku a trenér Václav Jílek doufá, že se mu uzdraví opory.

V dohrávce třetího kola MOL Cup hostila žižkovská Viktorka na domácím trávníku olomouckou Sigmu. | Foto: Deník/Michal Káva

Cíl v podobě postupu splněný, ale jak zápas hodnotíte?

Všichni viděli, že jsme si utkání zbytečně zkomplikovali. Odehráli jsme velmi dobrý první poločas, měli jsme několik brankových příležitostí a v závěru neproměnili penaltu. Ve druhé půli tam byla lehkovážnost, ztráta agresivity a větší kvality. Nabízeli jsme soupeři, který byl druhý poločas velmi dobrý, musím ho pochválit, příležitosti. Měl dvě nebo tři, ale při nás stálo štěstí a jsem s postupem spokojený.

Neměli byste utkání dohrát zkušeněji?

Taková jsou pohárová utkání, má to svá specifika, jsou to jiné zápasy. Soupeři proti vám nemají co ztratit, ale já bych si představoval, abychom utkání dohrávali jinak. Nabízeli jsme soupeři šance triviálními chybami. Nebyly vypracované, ale po našich ztrátách. Posledních dvacet minut bylo peklo.

Co jste říkal na penaltu Martina Pospíšila?

Má se ještě co učit. Možná to okoukal od Lukáše Juliše, který ale má úspěšnost vyšší. Neproměněná penalta byla komplikace, protože jsme soupeře nechali ve hře. Pospa pak vypadá trošku jako blbec, bez urážky.

Do brány se vrátil Matúš Macík. Jak jste viděl jeho výkon?

Celý zápas působil velmi dobře a klidně. Zase tam ale v závěru byla situace, kdy míč neudržel a my jsme za to mohli pykat. Není v jednoduché situaci, ani rozpoložení. Musíme si pomoci vzájemně a být rádi, že jeho chybička nebyla potrestána. Pořád je součástí týmu a musíme pracovat, aby byl lepší.

Chyběl vám Digaňa, není jeho zranění škoda?

Je to škoda, normálně by chytal, ale úterý na tréninku měl dozvuky zranění z utkání s Mladou Boleslaví.

Jak vám bylo při šanci, kdy žižkovský hráč minul prázdnou bránu?

Sledujete akci dva na jednoho, vidíte, že je tam sám volný hráč. Nedal mu to dobře, problém byl ve finální přihrávce, která skočila. Ale předcházel tomu náš útočný aut, který hodíme hráči, který není připraven. Pod tlakem to může kopnout nahoru, dá to Benešovi… Jsou tam tři naše chyby a pak z toho je taková šance, kterou naštěstí soupeř neproměnil.

Před utkáním jste mluvil o mentálním nastavení. Jak to tým zvládl?

Do šedesáté minuty jsme to zvládli dobře. Dobrý vstup do zápasu, což v pohárových zápasech nebývá úplně zvykem, že to hned chytnete a korunujete gólem. Postupně nám aktivita a sebevědomí odcházelo. Soupeř se dostával do hry. Mentální nastavení bylo v pořádku, ale v průběhu času jsme ztratili koncentraci a jistotu.

Reprezentační pauza vám přijde vhod vzhledem ke zraněním?

Juliš s Vodhánělem ještě doběhávají a snažíme se, aby byli připraveni. Chyběl také Zmrzlý, který je důležitý i Digaňa. Věřím, že by všichni měli být připraveni na další ligové utkání proti Pardubicím. Stoprocentně budeme zdravější, protože jsou návratu blízko.