„Nebylo to ideální, herní praxe a kondice musí přijít. Ale jsem rád, že tu byli lidé a měl jsem tady rodinu, které jsem při oslavě mohl zamávat,“ hodnotil.

Jak jste se cítil po dlouhé době v mistrovském zápase?

Bylo to super. Jsem rád, že jsem nastoupil do ostrého zápasu. Bylo to náročné v takovém vedru, ale jsem šťastný, že jsem dal gól a pomohl týmu, i když jsme dostali tři branky a v obraně to nebylo ideální.

Z pohledu stoperů to ale nebylo úplně ideální.

V obraně jsme, ne úplně hořeli, ale nebylo to ono. S Florentem (Poulolem pozn. red.) jsme si to i vyříkávali, že musíme být lepší, ale na konci jsme si říkali, špatná defenziva, ale dobrá ofenziva, takže alespoň, že jsme to takhle napravili.

Bavíte se spolu na hřišti česky nebo anglicky?

Komunikace probíhá v angličtině, pro něj je to lepší i vlastně pro mě, protože jsem si na to v Belgii zvykl, ale dělá pokroky i v češtině.

Lidi nás hnali dopředu

Byly emoce při vyrovnání srovnatelné, jako když utkání vyhrajete?

Je to velká euforie, když padne takhle gól na 3:3 v poslední minutě. Jsme rádi, že jsme alespoň srovnali, i když jsme to strašně chtěli otočit, na což už nezbyl čas. Ukázali jsme sílu a v posledních minutách jsme Dynamo totálně zatlačili, měli jsme standardky a byla jen otázka času, kdy to tam spadne. Florent to tam krásně trefil. Remíza je asi spravedlivá.

Dal jste úvodní gól Sigmy, byla o to sladší, že ji viděla vaše manželka s tátou, kteří se na fotbal v Belgii nedostali?

Bohužel tady nebyla dcerka, kterou hlídá babička, ale jsem strašně rád, že tady mohli být maželka s tátou. Navíc, když jsem dal gól, tak jsem jim mohl zamávat, za což jsem šťastný. Je fajn, že tady mohli být lidi celkově a hnali nás dopředu, protože ty jsem v Belgii vůbec nezažil.

V sestavě Budějovic hodně zaujal Fortune Bassey. Moc soubojů jste s ním nevyhrál, jak se vám na něj hrálo?

Byl velice nepříjemný, rychlý a silný. Překvapil nás svojí kvalitou. Byl to nejlepší hráč Dynama, se kterým jsme měli velké problémy. Já musím zapracovat na tom, aby to bylo lepší, abych byl silnější a rychlejší a díky tomu předskakoval hráče.

Cítil jste i trošku nejistotu při rozehrávce?

Nemyslím si. Pár míčů mi tam nevyšlo, snažím se rozehrávat, jak umím a nedělám z toho vědu. Budu to zkoušet dál a pokud nebudu dávat spoluhráčům nějaké špeky, tak se to bude zlepšovat. Herní praxe a kondice ještě musí přijít.

Co proběhlo o poločase v kabině směrem k vám ke stoperům?

Tlačili jsme na to, že zápas otočíme, že je největší čas ukázat, že jsme tým a otočíme to. Ukázali jsme, že na to máme. Ale přecházeli jsme na tři stopery, takže jsme si hodně věcí říkali k tomu, jak to budeme hrát.

Musíme zlepšit obranu, góly umíme dát

Diváky fotbal Sigmy teď musí bavit, padá hodně gólů. Co je potřeba zlepšit a co je jiné oproti trenérovi Látalovi?

Musíme zlepšit defenzivu. Vidíme, že góly dokážeme dát. Musíme být ještě více dominantnější na míči, protože na to máme typově hráče. Úplně si nepamatuju, kdy jsme byli takhle dole. Mohlo to vypadat, že třetí gól nás zlomil, ale nakoplo nás to a atmosféra v kabině je nyní dobrá.

Jste po zranění už úplně zdravotně v pořádku?

Už jsem nějakou dobu v pohodě. Ještě jsem musel dotrénovávat, protože pauza byla dlouhá a měl jsem velké manko. Když se na to zpětně podívám, tak je asi dobře, že se odložilo utkání se Slavií, protože kdybych tam nastoupil, tak nevím, jak bych to zvládl, protože i proti Budějovicím jsem cítil, že to není úplně ono. Ta herní praxe tam není a musím do toho šlápnout. Mám hodně co dohánět.

Nevyšlo angažmá v Leuvenu ani jiné zahraničí. Jste ještě zklamaný?

Ze začátku tam zklamání bylo, ale teď už ne. Já jsem se hlavně soustředil, abych se co nejrychleji vrátil na trávníky, protože si asi ani nepamatuju, kdy naposledy jsem byl tak dlouho mimo a to zranění teď byla taková blbost, která mě omezovala a dlouho se hojila.

Co přesně jste měl?

Rupturu ve stehenním svale, ve které jsem měl otok a nechtělo se to hojit. U některých to trvá chvíli, ale mě to omezovalo hrozně dlouho, což mě mrzí, protože mě to zabrzdilo.

Co s vámi bude dál?

Můj cíl je prosadit se teď natrvalo do základní sestavy, i když to nebude lehké přes Hubňu, Benyho a Florenta. Musím být zdravý a pomáhat týmu. Uvidíme, co se stane, minule jsem také přestoupil na poslední chvíli. Chci ukázat, že na to mám a můžu se posunout zase dál.