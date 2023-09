Po reprezentační přestávce se vrací ligový fotbal. Sigma Olomouc na Andrově stadionu přivítá České Budějovice a do utkání půjde v roli favorita.

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice, Filip Zorvan | Foto: SK Sigma Olomouc

Třetí místo a pět výher ze sedmi zápasů, to je bilance olomouckého celku. Hanáci prožívají dobrý start do FORTUNA:LIGY. To České Budějovice první čtyři zápasy prohrály, v dalších třech ale dvakrát zvítězily. Obě tříbodová utkání však přišla doma a na venkovních stadionech ještě nezískaly ani bod. Sigma zase žádný před vlastními fanoušky neztratila.

„Chceme pokračovat v dobrých výkonech a sbírání bodů. Jsme v tabulce nahoře, i když víme, že je to jen začátek soutěže, tak se tam chceme udržet. V takovém případě je jasné, že domácí zápasy musíme zvládat za plný počet bodů. Zkraje sezóny se nám to třikrát za sebou podařilo a určitě budeme chtít sérii i proti Českým Budějovicím natáhnout,” říká asistent trenéra Sigmy Milan Kerbr.

V minulé sezoně byly České Budějovice oblíbeným sokem Sigmy. Obě vzájemné střetnutí skončily její výhrou 3:0.

Ještě na přelomu srpna a září pak probíhaly v kádru Jihočechů změny. Odešel Lukáš Čmelík, který na jaře dostal v Olomouci červenou kartu či Patrik Čavoš. Naopak tým posílili Michal Hubínek, Jiří Skalák, Musa Alli nebo Samuel Šigut.

„Před pauzou vyhrály Budějovice proti Jablonci a celkově se zvedly. Rozhodně je nemůžeme nijak podcenit, což platí o každém soupeři v lize. Tam prostě není žádný jednoduchý zápas. Mají tak kvalitní i zkušené hráče a určitě budou chtít u nás taky uspět. My ale hrajeme doma a budeme chtít jít za úspěchem,” sdělil Kerbr.

Prozatím je budějovická defenziva nejhorší v soutěži. Inkasovala dvacet branek v sedmi kolech. Pět branek dostala od Plzně či Hradce Králové, tři od Slavie a v reprezentační přestávce znovu pět v přátelském utkání s LASKem Linz. Ani v poháru přes Velké Hamry se Budějovicím nepostupovalo jednoduše. Vyhrály 3:1 až po prodloužení. Naopak Sigma si poradila s Třincem po devadesáti minutách.

„Hráči dostali přes minulý víkend volno, byla tam ještě navíc motivace před pohárem v Třinci a zápasem v Hradci ohledně jednoho dne navíc. Pak už jsme ale najeli na klasický cyklus a naplno se připravujeme na pokračování ligy s Českými Budějovicemi. Žádné dlouhé pauzy a podobně si nikdo nemůže dovolit. Bylo vidět, že kluci si odpočinuli, ale teď už vidíme na tréninku velké odhodlání a děláme všechno proto, abychom byli na sobotu nachystaní co nejlépe," prozradil Kerbr.

Nejlepším střelcem ve výběru soupeře Olomouce je třígólový Jakub Hora, v Sigmě je jím čtyřgólový Lukáš Juliš.

Utkání startuje v sobotu v 15 hodin a Olomouc je kurzovým favoritem. Je otázka, zda dokáže tyto zápasy oproti minulé sezoně zvládat.

