Společně mají vyřešit problémy Sigmy se střílením branek. Chřadnoucí olomouckou ofenzivu mají vylepšit dvě nové zbraně. Zkušený třicetiletý snajpr David Vaněček, který přichází z Maďarska a Antonín Růsek, mladá perspektivní puška z Brna.

Olomoučané nastříleli v uplynulé sezoně ve 34 zápasech pouhých 40 gólů. I proto lovili především borce, kteří ví, jak "trefit zařízení".

„Byla to naše priorita,“ přiznal na startu přípravy kouč Václav Jílek. A nezastíral s oběma jmény spokojenost. „Odvedl se tady kus práce. Ale také je potřeba dodat, že střílení gólů není jen výkonech útočníků, ale o hře celého mužstva. Aby útočníci vůbec měli možnost branky dávat,“ upozornil.

Zakončovat každopádně oba noví muži umějí. Jak Vaněček, tak Růsek to v dosavadních kariérách prokázali.

Starší Vaněček si v Teplicích vystřílel 17 góly během roku a půl angažmá ve Skotsku, byť v Hearts nakonec neuspěl.

Lepší to následně bylo v Maďarsku. V barvách Puskás Akademie naládoval za ročník 2019/20 celkem jedenáct kusů. „Skončili jsme třetí, byla to asi moje nejlepší sezona v kariéře,“ vyznal se urostlý, jenž poslední půlrok strávil v celku Diósgyőri VTK a v patnácti utkáních se prosadil dvakrát.

Pak vyslyšel volání domova. Sigma jej chtěla už před odchodem do Skotska, nakonec to vyšlo až letos. „Jednání byla velmi korektní. Po sportovní stránce to určitě není krok zpátky. Co se týká financí, tak asi ano. Ale každý hráč si musí srovnat priority,“ konstatoval Vaněček, který je z Olomouce nadšený. „Město je krásné. S trenérem se znám z mládežnických reprezentací. Tehdy jsem ještě hrál středního záložníka. Věřím, že i teď budu hrát víc s balonem. Takový fotbal mě víc baví. A ne jen stát vepředu a sklepávat, jako to po mě chtěli v Maďarsku,“ uvedl Vaněček.

Růsek slavil gól v minulé sezoně sedmkrát, což je velmi slušný počin vzhledem k tomu, že hrál za sestupující Brno. „Sigma je pro mě kariérní posun,“ věří. Rád by ji prostřílel třeba až do Evropy. „Nechci říct hloupost, ale proč si nedávat ty nejvyšší cíle,“ usmál se sympaťák, který pochází z obce Troskotovice stejně jako Michal Ordoš, historicky nejlepší střelec Sigmy v samostatné české lize. „Bydlíme asi tři baráky od sebe, byl můj vzor. Rád bych tady na něj navázal, ale laťka je hodně vysoko,“ přiznal.

Jak moc se k ní přiblíží?