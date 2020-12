Útočník Yunis zlomil smůlu po 595 dnech! Pomáhal mu i mentální kouč

Sedmadvacátého dubna 2019. Asi jen málokdo by si vzpomněl, co přesně ten den dělal. Útočník fotbalové Sigmy Jakub Yunis si ale vzpomněl. Před více než půldruhým rokem dal naposledy v první lize gól na půdě pražské Slavie. Tedy byl to jeho poslední až do soboty, kdy brankou, byť dosti kuriózní, pomohl k remíze Hanáků v Teplicích 1:1.

Jakub Yunis | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„V tréninku Kuba vypadal dobře. Věděli jsme, že tady nebude snadný terén, takže to bylo i kvůli dlouhým míčům, protože na pokrytí balonu a v hlavičkových soubojích je o trochu lepší než Martin Nešpor,“ řekl trenér Radoslav Látal k jeho zařazení do sestavy. První start v sezoně Yunis proměnil v gól hned po třech minutách. A byl to gól, který se jen tak nevidí. Mladý domácí brankář Luděk Němeček snadno stáhl hlavičku doprostřed branky a chystal se rychle rozehrát, Yunis se za ním pomalu vracel k vlastní bráně. „Když jsem se napřáhl, periferně jsem ho uviděl a nohu jsem stáhl,“ popsal teplický mladík. Yunis nelenil a volný míč doklepl do brány. O faul se nejednalo ani podle něj, ani podle rozhodčích. Látalovi vyšla sázka na Yunise. Bod z Teplic bude cenný, když ho potvrdíme Přečíst článek › „Nebyl můj záměr mu do výkopu sahat, spíš jsem se mu chtěl vyhnout a obíhal jsem ho. Asi se mě lekl a pustil míč na zem,“ řekl Yunis. „Abych řekl pravdu, tak se mi něco podobného nikdy nepovedlo, ani jsem to neviděl za poslední dobu v žádné lize,“ doplnil olomoucký forvard. Jeho gólový ligový půst se zastavil na předlouhých 595 dnech. „Byla to vážně dlouhá doba. Celou dobu jsem ale tvrdě pracoval, abych se vrátil a střelecky se mi dařilo. Teď je to pro mě motivace, že dřina přináší ovoce. Určitě na to budu chtít navázat,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý fotbalista. Na konci zmiňované sezony 2018/19 se mu na jaře vcelku dařilo. Konečně dal premiérový ligový gól a nakonec, i s tím na Slavii, si zapsal tři čárky. V létě pak licitoval o smlouvě, mluvilo se o zájmu Jablonce i dalších klubů. Nakonec nový kontrakt se Sigmou přece jen podepsal, prý lukrativní. Jenže jako by ho s ním opustilo štěstí. Za minulou sezonu dal také tři branky. Ovšem jen v poháru do sítě druholigových soupeřů Dukly a Líšně. V lize ani ťuk. „Minulý ročník bych bral jen podzim. Tam mi chybělo potřebné štěstí, abych gól dal. Na jaře už jsem odehrál v základu jen jeden zápas, to bych ani nepočítal,“ říká dnes s odstupem času. Nebyly góly, nebylo místo na hřišti. Jediný jarní zápas v základní sestavě odehrál Yunis v červnu proti Plzni, když kouč Látal šetřil opory na semifinále poháru s Libercem. Jinak stihl jen šest startů, ve kterých dohromady nedal ani devadesát minut. Yunis překvapil brankáře Teplic. Sigma nakonec veze bod Přečíst článek › „Samozřejmě, že od útočníka se góly čekají. Pro každého je důležité, aby je dával. Já jsem pro to dělal opravdu všechno. Trénoval jsem navíc. Pracoval jsem i s mentálním koučem, který mi celou situací pomohl projít,“ řekl Yunis po Teplicích. Teď doufá, že se mu podaří k první vlaštovce přidat další. „Hodně jsem se na zápas těšil, protože jsem hrál v základu opravdu po dlouhé době. Myslím si, že to ani nebylo moc znát. Jen ke konci mi už docházely síly a trochu mě bolelo koleno. Podle mě v té pauze nebyl velký problém. Jsem rád, že se mi povedlo dát gól dát a že se mi podaří na něj navázat,“ uzavřel Yunis.