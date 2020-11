V aktuálním ročníku chtěl na průlom navázat, jenže ještě před prvním kolem mu vystavil stopku pozitivní test na koronavirus.

„Absolutně jsem to nečekal, nebylo mi nic po celých 14 dnů. Když jsem se ale vrátil k tréninku, myslel jsem, že vyplivnu plíce,“ přiznal jednadvacetiletý forvard.

Zpátky do kondice se dostával prakticky až do současnosti.

„Teď už jsem ale připravený,“ hlásí těsně před ligovým restartem, který se konkrétně pro Sigmu váže k sobotní šestnácté hodině, kdy se představí na Slovácku.

Jak je Sigma na ligu po měsíci pauzy připravena?

Věřím, že dobře. Ať já nebo ostatní kluci. Výsledky, které jsme uhráli před přerušením soutěže, byly slušné. Máme pár bodů nahráno, takže při tréninku byla dobrá pohoda. Věříme, že se to odrazí i při zápasech.

Začíná se teď vlastně tak trochu od znovu? Jako po letní nebo zimní přestávce?

Je fakt, že jsem trochu přemýšlel nad tím, že sice nějaké body máme, ale ten lauf, takovou tu pohodu, kterou máte, když týden za týdnem přidáváte dobré výsledky, ta pauza trochu zabila. Nebo aspoň zbrzdila. Je to jiné jít do zápasu proti Slovácku teď a nebo hned po zápasech se Zlínem, kde jsme vyhráli, a s Plzní, se kterou byl i bod dobrým výsledkem. Asi bychom si věřili ještě o trochu víc.

Současná situace je trochu podobná té z března, kdy jste také dobře začali a pak přišlo přerušení, viďte?

Přesně tak. Rozjeli jsme sezonu dobře. Sice jsme prohráli v Opavě, ale vyhráli jsme v Teplicích, porazili jsme Spartu, postoupili v poháru do semifinále přes Jablonec. A po pauze se nám na tu vlnu už nepovedlo najet. Teď se soustředíme na to, aby se nám něco podobného nestalo.

Dělali tentokrát něco jinak?

Tahle pauza, byla jednak o dost kratší, ale hlavně jsme mohli trénovat pohromadě. To byl opravdu zásadní rozdíl. Na jaře jsme byli měsíc zavření doma a mohli maximálně po jednom běhat někde po poli. Teď jsme byli vlastně dennodenně spolu, mohli jsme hrát i zápasy mezi sebou třeba dvakrát 40 minut. Předpokládám, že by nám to mělo hodně pomoct.

Vy sám jste byl jedním z prvních hráčů v lize, který prošel nemocí covid-19. Jaká je vaše přímá osobní zkušenost?

I když jsem neměl vůbec žádné příznaky, tak mi ta nemoc přece jenom na plíce nějak sedla. Po celou dobu mi nebylo prakticky nic, ale když jsem šel na první trénink, tak jsem si myslel, že plíce vyplivnu. Zpočátku jsem měl opravdu problém a musel jsem se do toho dostávat postupně.

Měl jste obavy z nějakých trvalejších následků? Člověk v první chvíli asi netušil, co se děje, že?

Byla tam velká obava. Běželo mi hlavou, co proboha teď budu dělat. Byl jsem na testech a ty mi ukázaly, že to vypadá stejně, jako kdybych prodělal zápal plic. I když jsem přímo během nemoci neměl žádné problémy, tak to mnou nějak proběhlo. Musel jsem to zkrátka naběhat zpátky. Každým trénink se to pomalu zlepšovalo. Trvalo to déle, ale teď už se cítím v normální pohodě.

Koronavirus vás v hodně přibrzdil v rozletu po individuálně vcelku vydařené sezoně.

Bylo to docela blbé. Před Libercem jsem počítal, že bych mohl hrát a najednou přišel ten test s pozitivním výsledkem. Absolutně jsem to nečekal, protože mi vůbec nic nebylo. Čtrnáct jsem doma musel vytrpět. Bylo to na hlavu trochu náročné. Ale zvládnout se to nakonec dalo, prošlo si tím víc hráčů.

Loni vám to klapalo výborně s Lukášem Julišem. Už se vám povedlo najít podobnou chemii třeba s Martinem Nešporem?

S Juldou to bylo výborné. Sedli jsme si od prvního tréninku. Nijak jsme se neznali, ale prakticky okamžitě jsme si na hřišti rozuměli. I když má Martin Nešpor některé návyky jiné, než Julda, tak nám to taky sedí. Po určité době, když spolu trénujete, tak se sehrajete. To je přirozené.

Co očekáváte od Slovácka. Času na studium teď bylo dost, tak jak máte soupeře načteného?

Je zajímavé, že jsme s nimi hráli hned první zápas i po prvním přerušení. Moc se v jejich týmu od té doby nezměnilo. Mají jen nového útočníka Ciciliu, jinak tam jsou podobní hráči. Pan Svědík jim dává také stejné pokyny. Jsou hodně přímočaří, rychlí a nebezpeční. Bude to nepříjemný soupeř. Věřím, že jsme připravení dobře, ale ukázat to musíme hlavně přímo na hřišti.

Jak vysoko Sigma letos může myslet po povedeném startu?

Každý fotbalista chce hrát samozřejmě co nejvýš a ne jen o záchranu. Asi musíme počítat s tím, že nějaká prohra občas přijde, ale nemůžeme se z toho hroutit. Máme kvalitní tým a musíme si věřit. Pauza byla pro každého stejná. Týmy, které hrály Evropskou ligu, mohou mít trochu výhodu, že jsou rozehranější, ale ostatní jsou na tom stejně. My máme oproti jiným aspoň něco nahráno z úvodu sezony. Když se tomu, kdo je od začátku dole, nepovede hned teď první zápas, dostane se pod daleko větší tlak. My bychom případně měli určitý čas se oklepat. Ale to ani nechceme připustit. Chceme vyhrát každý zápas.