Tentokrát s Velkým Meziříčím nezačali nejlépe. Už po sedmi minutách prohrávali, když Uvízlovi vypadl míč a hostující Partl doklepl do prázdné brány. Jenže to bylo od hostů vše.

Bleskově zareagoval Tomáš Komenda, který v desáté minutě po rohovém kopu hlavou srovnal. „Předcházela tomu moje velká šance, měl jsem to celou dobu na placírce, ale pak mi míč skočil na koleno a ani jsem to netrefil. Naštěstí hned z následujícího rohu byl pěkný centr na přední tyč, kam jsem si naběhl a obránce mě pořádně nehlídal do těla,“ popisoval kanonýr svoji trefu.

Ještě do poločasu předvedl krásné sólo Martin Vybíral a Uničov o přestávce vedl. „První gól nám trošku zkomplikoval plány. Bohužel tam přišel špatný odraz a soupeř už to měl jednoduché, aby míč doklepl do brány. My jsme věděli, že sílu máme, máme formu, šli jsme do toho a rychle jsme vyrovnali a ještě do poločasu skóre otočili. Druhou půlku jsme naší kvalitou dohráli zkušeně a nedali jsme jim šanci,“ byl spokojený uničovský kapitán.

Zdroj: TVCOM

Ve druhé půli totiž Uničov uštědřil svému soupeři další tři góly. Podruhé v zápase se prosadil Komenda po hodině hry, kdy využil nedorozumění v defenzivě Velkého Meziříčí.

„Byl to vyloženě Lafatovský důraz,“ pousmál se. „Brankář se stoperem na sebe řvali, ale já jsem neměl v plánu to vypustit, nedomluvili se, já jsem si míč píchl kolem nich a dal to do prázdné,“ dodal.

V posledních jedenácti duelech tak slavil už jedenáctý gól. Přitom v předchozích devatenácti dokázal vstřelit pouze čtyři. „Za moji formu můžou hodně spoluhráči, protože dávám branky po centrech, posílají mi to tam. Nejsou to akce, že bych udělal pět hráčů jako třeba Marťa Vybíral. Všichni jsme v pohodě a zúročujeme to,“ chválí 32letý Komenda a dodává s úsměvem: „Už jsem docela v letech, takže nikoho nepřesprintuju. Musím to hrát více tělem, důrazem a zkušenostmi.“

S patnácti brankami tak šlape na paty nejlepšímu střelci týmu Aleši Krčovi, který jich má devatenáct. „Ale Alde je střelec od pána Boha. Třeba teď gól nedal, ale potom zařídí v nějakém důležitém zápase vítězný gól,“ odmítl Komenda, že by mezi sebou tahle dlouholetá obávaná útočná dvojice Uničova nějak soupeřila. Pro Komendu však jde o nejlepší ročník v počtu nastřílených gólů. Dosud bylo jeho maximem jedenáct branek v sezoně.

Zato v kabině začíná rezonovat téma prvního místa v MSFL. Při fantastické jízdě totiž Uničov stáhl ztrátu na lídra z Kroměříže na šest bodů. Do konce zbývají čtyři zápasy, včetně vzájemného souboje Uničova na půdě Hanácké Slavie.

„Tabulku sledujeme a bavíme se o tom. Ale je to s humorem, bereme to s nadhledem a jsme rádi, že vůbec máme šanci atakovat ty nejvyšší příčky. Máme pokoru,“ prozradil Komenda, který už ví, jaké to je celou MSFL opanovat. V Uničově se mu to povedlo v ročníku 2016/17.

A pokud se ztrátu nepovede smazat, rád by Uničov alespoň co nejvíce natáhl sérii vítězství. „S každým vyhraným zápasem je v týmu lepší atmosféra. Po výměně trenéra jsme to na podzim dobře nakopli, podzim jsme dohráli nějak ve středu tabulky. Měli jsme tam sice výpadky, ale v zimě si to sedlo, dobře jsme potrénovali a dostali se do laufu. Dáváme góly z věcí, ze kterých bychom je třeba předtím nedávali,“ připomněl, že on sám i celý tým chytil druhý dech po příchodu trenéra Jiřího Balcárka.

Proti Velkému Meziříčí ještě pečetili vysokou výhru Marek Hausknecht a Jaroslav Saňák, pro kterého to byl premiérový gól v MSFL. „Spočítáme mu to, to má jasné. Sice studuje, ale tak si půjčí od rodičů,“ uzavřel s úsměvem Tomáš Komenda.

Další góly a vítězství může se svým Uničovem přidat už v neděli, kdy v 10.15 přivítají Znojmo.

SK Uničov - FC Velké Meziříčí 5:1 (2:1)

Branky: 10. a 60. Komenda, 31. Vybíral, 76. Hausknech, 83. Saňák - 7. Partl.

Rozhodčí: Tomanec - Grečmal, Brázdil. Bez karet. Diváci: 136.

Uničov: Uvízl - Diblík (80. Coufal), David, Svoboda (80. Kirschbaim), Ambrozek, Vichta (70. Hausknecht), Komenda (70. Saňák), Vybíral (70. Javůrek), Sečkář, Krč, Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.