Atmosféra okolo olomoucké Sigmy není optimální. Obzvláště po dalším činu, který se stal v noci z pátka na sobotu, kdy před Androvým stadionem byly prasečí hlavy. Kromě protestů proti vedením, nebyly optimální ani výsledky. Samotný ligový celek však zareagoval ideálně a i přes dlouhé oslabení v neděli porazil 1:0 Jablonec. Jiří Saňák tak mohl v roli hlavního kouče slavit druhé vítězství a vzdálení se od skupiny o záchranu.

Protestní odchod fanoušků Sigmy při utkání s Jabloncem | Video: Deník/David Kubatík

Jak se na vás podepisuje, co se děje kolem klubu?

Samozřejmě to vnímáme, nejsme v bublině. Snažíme se to vytěsnit, nepřemýšlet nad tím a zabývat se tím, co můžeme ovlivnit. Snažíme se dělat radost fanouškům, ať už někdy úspěšněji, jindy méně. Dnes nás podporovali. Vnímal jsem potlesk tribun, i když třeba nebyly tak zaplněné.

Co jste říkal na ten čin z páteční noci a na odchod části fanoušků v 19. minutě?

Neříkal jsem nic. Jen když jsem přišel ráno, tak mě to natáhlo a opravdu to byl smrad. Říkal jsem si, že se tady někde loví rybník. A ten odchod a ohňostroj za stadionem? Byly to rány, chtěli jsme se s ostatními trenéry pobavit o něčem a takhle jsme se klepali. Jinak bych to nechtěl víc komentovat. Myslím, že všichni, co sem přišli, mají klub rádi.

VIDEO: Všeci ven! Kotel Sigmy při zápase s Jabloncem na chvíli opustil tribuny

Když ten rituál pomohl, nebylo by dobré ho zopakovat ho?

Že bychom udělali zabíjačku před zápasem? (Smich). Ne… Je to asi vtipná otázka, na zasmání dobrá, ale tenhle rituál rádi oželíme.

Co jste si řekl po vyloučení Spáčila?

V první fázi to asi není úplně publikovatelné. Věděl jsem, že si to musíme odbojovat. Z mužstva jsem i tak cítil sílu. Možná mě víc rozhodilo střídání Jirky Slámy, i když Honza Fortelný do toho naskočil dobře. Řešili jsme pak, jak moc do toho vstoupit o poločase, protože už jsme měli jedno střídání vyčerpané. Kluci to odmakali skvěle.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Jak nesl Jiří Spáčil tu červenou?

Byl samozřejmě smutný. Je to kluk s čistým charakterem. Dostane trest, ale když to dobře vyhodnotí, bude to pro něj zkušenost do budoucna. Říkal jsem mu, ať dá hlavu vzhůru.

Ukázal se charakter týmu?

Byl jsem šťastný, že lidé i za stavu 0:0 tleskali. Mužstvo bojovalo, Jablonec hrozil ze standardek, ale jinak jsme ho do velké šance ze hry nepustili. Cítil jsem z mužstva sílu. Kluci ukázali morál, běhání, podporovali jeden druhého. Ukázali, že i takový zápas, který se nevyvíjí dobře, dokáží vyhrát.

Co jste říkal týmu v poločase? Zdálo se, že druhá půle byla z vaší strany lepší.

Věděli jsme, že hrajeme o jednoho méně a bude to výrazně náročnější. Dali jsme tam hráče na rychlý protiútok Jáchyma Šípa a Pavla Zifčáka, který zase dokázal zakrýt míč a pomohl ho sklepávat níž. Sedlo si to. Viděl jsem ale celý tým, celou lavičku, všechny, že si navzájem fandíme.

Bylo těžké říct dvěma oporám Julišovi nebo Vodhánělovi, že půjdou dolů?

Ani ne. Prostě jsem jen řekl, Juldo, Vody, stačilo, půjdou tam místo vás Zif se Šípákem. Razím to, že moje úloha je rozhodovat. Dělali jsme to s nejlepším úmyslem pro tým. Myslím, že všichni nechali svoje ego v kabině a potom fandili na střídačce s ostatními.

FOTO: Sigma i v oslabení porazila Jablonec a vzdálila se skupině o udržení

Ta střídání se vám povedla, souhlasíte?

Už v prvním poločase jsme zvažovali, jak reagovat na to zranění Jirky Slámy a Honza Fortelný to chytil velmi dobře. Celkově atmosféra na střídačce byla výborná. Když vidíte, jak kluci reagují v kabině, nebo jak řeší standardku bez jednoho hráče… Chtěl bych, aby to takhle bylo pořád. Konstruktivní atmosféra, pracovní nasazení. Nikdo neřeší svoje jméno na zádech, ale všichni řeší tým. To jsem cítil.

Ulevilo se vám, že přišla výhra po sedmizápasovém domácím čekání?

Nebudu lhát, že ne. Děláme to pro vítězství, dlouho jsme doma nevyhráli a teď jsme za to všichni rádi. Úleva je správné slovo.

Spočívá i v tom, že jste se oddálili skupině o záchranu?

Asi ano. Nebavili jsme se o záchraně, ale dobře jsme věděli, že naše série je fakt dlouhá a nepříjemná. Chtěli jsme to zastavit, abychom do zápasů se Slavií a Spartou mohli jít s těmi třemi body, které jsou mimořádně důležité.

Berete to tedy jako vítězství vůle, nebo kvality?

Viděl jsem dnes kluky, kteří tam nechali všechno. Myslím, že i diváci to ocenili potleskem. I za stavu 0:0 nás podporovali a viděli, že se rveme. I střídající hráči ukázali charakter. Souhlasím, že je to vítězství vůle, o kvalitě bych nemluvil.

Může to být zápas, od kterého se odrazíte?

Měl by nám pomoct. Kluci si znovu sáhli na to, že když tomu dají všechno a budeme společně makat, tak můžeme vyhrát i takový těžký zápas.

V Olomouci se často řeší brankáři. Stoppena teď můžeme hodnotit pozitivně?

Asi nemám co dodat. Cítil jsem z něj klid, při výbězích nám moc pomohl. Proti střele Hübschmana, který to trefil krásně, předvedl super zákrok.

Nebylo ve druhé půli riziko, když za sebou hráli Šíp a Uriča, což jsou spíš ofenzivnější hráči?

Myslím, že udělali velký pokrok ve druhé lize. Sledujeme je, trénují s námi a je to teď pro ně výzva, aby se zlepšovali. Já jsem z nich byl v klidu. Jsou sehraní, protože Filip hrál na bekovi celý podzim. Myslím, že se vykopali a je to i díky tomu, že hrajeme druhou ligu. Oproti tomu, jak jsme je poznali před třemi lety, tak se výrazně zlepšili.