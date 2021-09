Co se vlastně stalo? Sigma vedla v exponovaném prestižním duelu nad Baníkem 1:0. Už na konci první desetiminutovky se trefil pošesté v sezoně nejlepší střelec Martin Hála.

Hanáci nachytali Baník na švestkách z nacvičené standardky. „Přitom jsme o ní věděli,“ mračil se ostravský trenér Ondřej Smetana.

Klíčové okamžiky přišly ale až po změně stran. A tady sehrál hlavní roli Klíma. V 51. minutě nepochopitelně odpustil druhou žlutou kartu Nigerijci Sorovi, který zezadu stáhl Zmrzlého.

„Naprosto to nechápu. Byla to úplně jasná, evidentní situace a ovlivnění utkání. I hráči Baníku po zápase bez problémů uznali, že to byla jasná žlutá,“ čertil se Jílek. „Zápas by pak vypadal určitě jinak,“ věděl.

„Oddechl jsem si, přiznal také Smetana. „Ale rozhodčí dělají chyby,“ pokrčil rameny.

Jeho tým si na Klímova rozhodnutí stěžovat nemohl. V 75. minutě totiž arbitr poslal velmi přísně Olomouc do deseti.

Zifčák ve výskoku zpracovával míč, ale zezadu mu do kopačky vlétl hlavou stoper Svozil.

Na první pohled vypadala situace velmi nebezpečně. Z opakovaných záběrů ale bylo patrné, že Zifčák o soupeři ani nemohl vědět, ten šel navíc hlavou citelně dolů. Faul ano, žlutá karta snad, ale vyloučení bylo příliš.

„Viděl jsem červené karty, kdy šli hráči proti sobě. Zifčák šel ale do strany, na balon, mimo hráče. Nebyla to žádná prasárna. Nemohl Svozila vidět, nešel tam s žádným záměrem, že jde do hráče. Všichni znají Jardu Svozila, jak dokáže situace zveličit. Šel tam, viděl nohu, potkali se. Pocitově to nebylo ohrožení hlavy soupeře. Je to o citu rozhodčích, aby tento rozdíl vyhodnotili,“ uvedl trenér Sigmy.

„Pochopím, že vyloučení Zifčáka si rozhodčí zpětně obhájí, ale naprosto nepochopím, že vyloučený nebyl Sor,“ vrátil se znovu k předchozí situaci Jílek.

„Utkání mělo parametry, byla vynikající kulisa, ale výkon rozhodčího do toho nezapadl," dodal.

Zbývá dodat, že ze strany médií vyšla žádost na sudího Klímu, aby přišel na tiskovou konferenci a mohl své verdikty vysvětlit. Přes security ale bylo sděleno, že nedorazí.

Baník v deseti Sigmu zatlačil a Hanákům nepomohl ani příchod třetího stopera Beneše. Almási šest minut před koncem hlavou s trochu štěstí srovnal na 1:1.

„To, že nás dostanou pod tlak, to bylo celkem jasné. Ale ani tak si Baník nevypracoval nějakou šanci. Toto byla jediná situace, ale nebyla to vypracovaná situace. Bylo to do zabezpečeného prostoru. Mohli jsme to zvládnout. Proto to byla škoda,“ dodal Jílek.