Hanáci měli v Karviné převahu, kterou nedokázali gólově zúročit. Největší posila, útočník Lukáš Juliš, napálil v první půli tyč. Branková konstrukce po změně stran pomohla i olomouckému gólmanovi.

„Problémy s útočnou fází máme dlouhodobě a znovu se to potvrdilo. Byli jsme dobří v držení míče, ale dopředu jsme byli málo nebezpeční. Potřebujeme zrychlit přechodovou fázi a dostávat se rychleji do zakončení. Na tom teď budeme především pracovat,“ upozornil trenér Sigmy Radoslav Látal, kde Hanáky týden před startem jara nejvíc tlačí bota.

„Chceme ofenzivní činnost trošku zesílit a doufám, že nám bude klapat.“

Když se ohlédl za všemi zápasy přípravy, byl vcelku spokojený.

„Celá zimní příprava nám vyšla. Hlavně na soustředění v Turecku jsme odehráli kvalitní zápasy. Ve třech utkáních jsme dostali jen jednu branku, v Karviné žádnou,“ pochvaloval si Látal defenzivu.

Hráčům se vyhýbala zranění, což platilo i pro duel v Karviné, přestože soupeř hrál velmi ostře.

„Je to škoda, nechtěli jsme to. Ale bylo potřeba to brát jako trochu mistrák. Jsem rád, že jsme poslední přípravu přežili ve zdraví a nikomu se nic nestalo,“ prohlásil Látal. Ze hry sice odstoupil klíčový obránce Václav Jemelka, nemělo by ale jít o nic vážného.

S pilařem v základu

Poslední příprava ukázala, s jakou základní jedenáctkou by měl trenér Látal vyrukovat na Teplice. „Představu o sestavě už mám. Až na dva takové otazníčky mám prakticky jasno,“ prozradil kouč.

V brance se proti Karviné představil Aleš Mandous, který na Hané prodloužil kontrakt do konce června 2023.

Na kraji obrany dostal před Milanem Kerbrem přednost zkušený Michal Vepřek. V záložní řadě nastoupil v základu „rebel“ Václav Pilař, jenž po velmi propírané kauze byl už jednou nohou z klubu pryč.

Na hrotu dostal více než hodinu Lukáš Juliš, který se přesunul z pražské Sparty na jarní olomoucké hostování. Na podhrotu operoval mladík Mojmír Chytil.

„Lukáš s námi měl tři čtyři tréninky, pomalu se do toho dostává. Byl nebezpečný, nastřelil tyčku. Pod ním hrál Mojmír a myslím, že mu to také sedělo,“ chválil kouč. V koncovce se však ani jeden z útočných hráčů neprosadil.

Olomoucký trenér ale ví, že je u nováčka potřeba trpělivosti.

„Lukáš hrál poprvé, musí si to trošku sednout. Nejde to tak, že přijde a hned to půjde. Budeme rádi za každou minutu, za každou chvilku s mužstvem. Máme ještě týden na to, abychom souhru potrénovali a zapracovali na taktické stránce. Budeme na tom pracovat a věřím, že Lukáš přinese to, co budeme chtít,“ řekl Látal na adresu Juliše.

Úkoly pro závěrečný týden zimní pauzy jsou tedy jasné: „Budeme se snažit zapracovat Lukáše Juliše, to bude nejdůležitější, ale jinak nás čeká klasický týden, jako před mistrákem,“ uzavřel trenér Radoslav Látal.