Shodou okolností na stejném stadionu, kde po vynucené přestávce začínali i na jaře. Remíza 0:0 v nehezkém zápase tenkrát nebyla považována za velkou tragédii, nicméně zbytek dohrávané sezony se Hanákům opravdu hrubě nepovedl a vyvrcholil nezáživnou skupinou o záchranu

I proto trenér Radoslav Látal avizoval, že tentokrát bude třeba v pauze něco změnit.

„Tato přestávka byla jiná. Teď jsme měli pauzu tři nebo čtyři týdny. Snažili jsme se uzpůsobit tréninkový cyklus tak, jako kdybychom hráli. V sobotu a neděli jsme měli volno, ale v pátek jsme se snažili hrát proti sobě. Na velké hřiště, aby hráči dostali zápasové zatížení. Aby si udrželi herní návyky,“ řekl Látal.

„I když je jasné, že skutečný zápas to nahradit nemohlo, tak některé ty modelové zápasy nebyly špatné,“ dodal.

Hráčům se teď snaží také vštípit, že vydařený vstup do nové sezony je už minulostí.

„Je fakt, že ten lauf, který jsme měli od začátku sezony se trochu ztratil,“ přiznává mladý útočník Mojmír Chytil.

„Kluci to dobře ví, že jedeme od nuly. Celkově byla přestávka na psychiku náročná. Nevěděli jsme, kdy se začne. Vypadalo to na minulý týden. Pak to zase padlo, to s vámi zamává,“ doplnil Látal.

„Soustředíme se na to, abychom to zvládli lépe než na jaře. Pro všechny týmy je to stejné. Snad jen ti co hrají poháry to mají trochu lepší,“ přemítal Chytil.

Každopádně už se Olomoučané budou muset obejít bez Václava Jemelky, který bezprostředně po posledním duelu s Plzní zamířil do belgického Leuvenu.

V sestavě ho podle všeho nahradí buď Vít Beneš, nebo Florent Poulolo.

„Vaškův odchod je ztráta, ale věřím, že si poradíme. Každý z kluků má své plusy a mínusy. Beny je lepší ve hře hlavou a lépe se dorozumí s Hubňou, Florent zase v rozehrávce, kterou má zažitou ze Španělska, navíc hrál v záloze na šestce,“ vypočítal kouč Látal.