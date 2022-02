Popravdě se mi to těžko hodnotí. Nemyslím si, že bychom byli horší, neříkám, že jsme byli lepší, ale rozhodla jedna situace. Dokola mi to pořád přijde, že vždy udělá chybu někdo jiný, tentokrát jsem u toho podle mě byl já. Myslím si, že jsem běžel blbě na toho hráče, měl jsem zůstat v prostoru… Potom jsme na inkasovaný gól už nedokázali reagovat.

Vy jste míče často kopal za obranu, nechtělo to i od spoluhráčů méně vymýšlení a více zjednodušit hru?

Já obzvláště na tomhle terénu nevymýšlím kombinace, takže když jsem měl balon, tak jsem se snažil dávat míče za obranu, několikrát jsem to dal i kratší. Ale bavíme se o tom se spoluhráči a věřím, že když jde balon za vás, tak jsou ty situace nebezpečnější. Na tomhle terénu můžete uklouznout nebo se může stát cokoliv, takže… O fotbale to v Jablonci asi nebylo, ale 1:0 jsme prohráli a nevezeme ani bod.

Čekání na výhru v Jablonci pokračuje. Sigma na těžkém terénu padla

Překvapil vás něčím Jablonec?

Nebylo tam nic, čím by nás Jablonec překvapil Na obě strany to byl hurá fotbal, když to tak řeknu. Bylo to o chybě. My jsme ji udělali, neměla ani nic společného s terénem, nebylo to o tom, že bychom míč nějak špatně odkopli nebo tak…

Týmy za vámi vyhrály, co to pro vás znamená?

Musíme se teď soustředit hlavně na středu, což je pro nás důležitý zápas a všichni to ví. Chceme jít v poháru dál, když už jsme došli tak daleko a potom se musíme soustředit na nedělní zápas s Boleslaví, ve kterém musíme určitě bodovat.

Jak se těšíte na vaše hřiště na Andrově stadionu?

To je popravdě úplně jiné. V Olomouci máme „sanšajn“.