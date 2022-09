Poděkování hráčům, hlavně za vstup do utkání. Celkově byl poločas takový, jak bychom očekávali, skvělé nasazení, korunované několika velkými šancemi, největší problém byl v tom, že jsme nebyli schopni přidat více než jednu branku. Druhý poločas jsme úplně nezachytili. Soupeř změnil rozestavení a problémy nám dělal Frýdek, který byl v tu chvíli rozdílový hráč Nebyly z toho ale žádné brankové šance, i když tlak Liberec měl. Inkasovaná branka byla velmi nešťastná.

Do inkasované branky jste nebyli tak aktivní. Byl to záměr nebo proč?

Nebyl to záměr. Vnímal jsem, že i po zápase se Slováckem bylo prezentované, že jsme zalezli, ale ne. Chtěli jsme pokračovat naprosto stejně. Jedna věc je záměr a druhá je energie soupeře. Udělali tam dobré změny. Zklidnili se, přešli do čtyřky, dali níž Frýdka a největší naše chyba byla, že jsme v těch dvou šestkách zůstávali hluboko a nešli jsme do vyšších pozic, kvůli čemuž jsme se nedostali na Frýdka, který měl více prostoru a je to dnes velmi dobrý ligový hráč. To byl celý problém. Pro mě to je osobní výzva, abychom tým připravili, že k tomuto nedojde, i když ten soupeř na tohle zareaguje. Musíme být schopni to zvládnout minimálně ve středním bloku, ale ne, že nás soupeř zatlačí do hlubokého.

Doma opět bez výhry. Sigma nevyužila přesilovku a má jen bod

Potom jste ale hráli více než dvacet minut přesilovku.

Po inkasované gólu jsme se zvedli a i do vyloučení byla vidět snaha, že se rveme o konečný výsledek. Po červené kartě už to byla hra na jednu branku, bylo tam dost příležitostí, abychom gól vstřelili. když jsem je viděl znovu, tak jsme snad třikrát trefili hráče soupeře, který zabránil abychom skórovali. Pro nás nešťastné utkání a máme bohužel jenom bod, což je v naší situaci málo. Ještě si neodpustím pochválit fanoušky, protože po celou dobu zápasu, byť tady není takový počet jako na jiných stadionech, byli skvělí, podporovali nás, a energie byla cítit. Rozumíme, tomu, že nejsou spokojeni a chtěli by se radovat jako my, stejně jako kluci, kteří to také špatně prožívají. Fotbal nám dává tvrdé direkty a je jen na nás, abychom se zvedli a v Pardubicích ukázali stejný charakter a získali tři body.

Mohli jste vyhrát klidně o tři góly. Byl to pohlavek nebo příslib, že to byl druhý dobrý výkon v sezoně?

Asi berete celý zápas na Baníku. Ale myslím, že i druhý poločas v Hradci byl výborný. Výkon s Libercem je pro mě známka, že mužstvo není mrtvé a to je jasná odpověď. Kluci měli obrovské odhodlání, chuť, ale jen to nestačí. Musíte do toho potom dát rozum a fotbalovou kvalitu. Bohužel tam jsme v té finální fázi udělaly věci, které nebyly správné. Pak jsme na deset minut z toho zápasu vypadli a byli jsme potrestáni. Pohlavek je slabé slovo, já to cítím jako velký direkt, ale jsem naprosto přesvědčený, že se mužstvo zvedne a pokud v neděli navážeme na entuziasmus a nasazení, tak musíme být zákonitě odměněni.

Hned po příchodu jste nasadil Jakuba Pokorného. Jak jste s ním spokojený a co od něj očekáváte?

Kuba byl vzat hlavně z důvodu, že odešel Václav Jemelka, byli jsme na třech stoperech a do toho ještě problémy. Zásadní ale bylo, že jsme dlouhodobě hledali čtvrtého stopera. Úplně nebyla možnost získat leváka, takže když přišla tahle varianta, tak jsme byli jednoznačně pro. Nezáleží, v jaké situaci se nacházel v Baníku. Pro nás bylo důležité, že hrál, nestál a nepaběrkoval. Druhá věc je, že ho známe z nároďáku, takže vím, že určitou kvalitu má. Třetí pak, že splňoval nějaké to zacílení. Tedy, je to dobře fyzicky disponovaný hráč a nebojí se konstruktivní rozehrávky. Hned va prvním tréninku si řekl, aby byl do sestavy zařazený. V první fázi jsem o tom nebyl přesvědčený. Ale Víťa Beneš měl nějaké problémy, ne úplně závažného charakteru, ale u něj přece jenom ta kumulace únavy bývá, že se jeho zdravotní stav zhorší na delší dobu. Proto byla pro nás ta volba jasná. Dodám ale, že od Kuby čekám ještě lepší výkony. S Libercem se s tím sžíval, nebyl možná natolik sebevědomí v některých věcech, které nevyřešil, jak by mohl s větším klidem. Je to hráč, který nám pomůže a jsem rád, že tady je.

Nastoupil ve dvojici s Florentem Poulolem. Nebyl to trošku risk i směrem ke komunikaci?

Určitě byl, hlavně v této součinnosti. Hrajeme trošku jinak než je standardní, stopeři jsou u nás nuceni se více posouvat do krajních pozic, když hrajeme aktivní vysoký presink od beků. Jirka Saňák si Kubu před zápasem bral a minimálně deset minut na videu řešili věci, aby byl v obraze a věděl, co po něm chceme. Dalo by se očekávat, že tam nějaký problém v komunikaci bude, ale já osobně jsem ho výrazně nezaznamenal, že by to mezi nimi neladilo.

FOTO: Boj o čelo béčku Sigmy nevyšel. Z Líšně veze kruté čtyři góly

Podruhé jste ukázal ve středu zálohy na Jiřího Spáčila. Ukazuje se to jako dobrý krok?

Je potřeba vidět, že to mělo genezi. Naskočil už v minulé sezoně, byl potom velmi dlouho zraněný, stál asi osm týdnů a nebyl v úplně optimálním rozpoložení. Záměr byl, aby nabral zápasovou praxi v béčku, kde patřil standardně k lepším, nosným hráčům. A v tuhle chvíli, kdy jsme chtěli, abychom tam měli hráče zároveň běžecky silného, ale stejně tak i hráče, který se nebojí tolik balonu a chce hrát, tak jsme ukázali na něj a už druhý zápas ukázal, že volba byla oprávněná. Tam si myslím, že máme prostor, aby byl lepší. U něj to je otázka, aby se sžil s tempem, je to velký rozdíl oproti druhé lize, i když se to nezdá. Času nemá tolik, ale myslím, že to zvládne.

V úvodu sezony ale Spáčil nebyl v áčku, nyní už v jeho kádru bude?

Jasně jsme si na začátku řekli, že tady máme dvě profesionální soutěže a ta fluktuace hráčů a propustnost mezi týmy bude větší. Jestli sedí v té kabině nebo té pro mě zase tolik neznamená. Zpočátku byl v kádru béčka, ale jednoznačně si o posun řekl výkony. Teď si o to říká třeba Hadaš a zase někteří hráči áčka, ať už vinou zranění nebo výkonností, budou nastupovat v béčku. Chceme vytěžit potenciál obou týmů a vybrat v tu danou chvíli to nejlepší, co nám dá předpoklad k úspěchu.

Jak jsou na tom marodi Ventúra, Košťál, Vaněček?

To je těžké. Jsou to hráči, kteří by měli být rozdíloví v tuhle chvíli. Nechci, aby to vyznělo, že se za něco schováváme nebo vymlouváme. Když Denis Ventúra trénoval minulý týden, tak říkám, to je úplně jasný, jde okamžitě do základu v Hradci a my to tam zvládneme. Byl jsem o tom přesvědčený, bohužel se zranění před zápasem znovu ozvalo a my jsme nechtěli riskovat. Teď jej necháváme zase v nějakém režimu. Je to skutečně hráč, který by nám obrovsky pomohl. Jsem o tom skálopevně přesvědčený. Odejde vám Venca Jemelka, nosný hráč, dnes lídr i v Plzni, zraní se Matúš Macík, já říkám, že patří do top tří brankářů ligy. Jsou to docela rány. Není to jen o třech čtyřech lidech, ale abychom měli dostatečně široký kádr a připravili další hráče.

Beneš: Lidé musí pochopit fungování klubu. Prozradil, kde jsou peníze z přestupů

A Košťál s Vaněčkem jsou v jaké fázi?

Košťál šel hrát za béčko. Je to hráč, který by nám také v křídelním prostoru mohl přinést rozdíl, hlavně do plné obrany, která třeba byla dnes. Ještě pořádně není dotažený Honza Vodháněl, který měl poměrně dlouhou pauzu a netrénoval s týmem. To jsou dílčí kroky a dílčí úkoly pro nás. U Davida Vaněčka můžeme říct, že by se přibližně za čtrnáct dní mohl zapojit do plného tréninku. Už je hodně blízko i objemové věci ve srovnání se zdravou a operovanou nohou, tak ty silové výsledky jsou hodně podobné. Ale jedna věc je dostat ho na tu úroveň a druhá je zápasová praxe. Ten hráč rok stál, takže to je další práce.