Zápas jara? Tomu označení se v Olomouci brání, ale pohárové čtvrtfinále fotbalistů Sigmy proti Jablonci (středa, 17.00) se tak směle označit dá. Stačí dvě slova: pohárová Evropa.

Sigma proti Jablonci. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Vítěz českého poháru postupuje automaticky do třetího předkola Evropské ligy, za určitých okolností dokonce přímo do základní skupiny. To je obří lákadlo. Pro všechny ze čtvrtfinálové osmičky platí jednoduchá rovnice: tři zápasy, tři výhry = Evropa. Pro většinu tedy podstatně snazší cesta než s ligy.