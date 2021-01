„Hodně mě mrzí, že mě to potkalo zrovna v době, kdy hrajeme tři zápasy za sebou. Ve Spartě jsem hrál, v Olomouci také, takže to jsou pro mě prestižní zápasy, ale bohužel s tím nic nenaděláme,“ posteskl si Kováč.

Aby toho nebylo málo, koronavirus má v opavském realizačním týmu na kontě i další zářezy. Už dřív onemocněl od zimy nový sportovní manažer Pavel Zavadil. Teď se přidal ještě Kováčův parťák ze střídačky Alois Skácel.

„Je to komplikace a úděl dnešní doby. Celkem nás to kosí, ale stalo se to pomalu celé lize. Nedá se nic dělat, budeme bojovat,“ vzkazuje Kováč.

Na povel bude mít Opavu v Sigmě kvintet ve složení Michal a David Hamplové, Lukáš Černín, David Mikula a Lumír Sedláček.

„Kluci to musí zvládnout bez nás, ale já jim věřím. Hlavní slovo bude mít (kondiční trenér) Michal Hampel,“ určil Kováč kompetence.

„Stejně jako proti Spartě bude na telefonu. Davidu Hamplovi jsem během zápasu volal asi tak stokrát,“ prozradil šéf opavské lavičky, který za Sigmu odehrál v nejvyšší soutěži 127 zápasů.

Jeho tým na jaře získal bod se Zlínem, ve středeční dohrávce pak sice přehrával pražskou Spartu, ale nakonec prohrál 0:3.

„Herně to ale nebylo špatné. Chyběl tomu jen gól,“ mínil Kováč.

Sigma má zatím za sebou jediný zápas. Na Slavii také nehrála zle, dokonce v Edenu vedla. Tři body ale zapsal ve finále mistr po vítězství 3:1.

„Na výkonu proti Slavii můžeme stavět. V první půli nebyl špatný. Na druhou stranu, pokud bychom opakovali chyby, které jsme udělali, tak nebudeme úspěšní ani proti ostatním. Toho se musíme vyvarovat. Musíme se více koncentrovat,“ předkládá recept na úspěch trenér Radoslav Látal.

Hanáci už potřebují tři body jako sůl. V součtu s podzimem nebodovali naplno sedm zápasů. Látal se role favorita nezříká.

„Budeme pod tlakem, protože od nás každý čeká vítězství a my utkání potřebujeme zvládnout,“ připouští.

Na druhou stranu si je dobře vědom toho, že Opava dovede být nebezpečná.

„Dělají všechno pro to, aby ligu zachránili. Přes zimu tam proběhlo mnoho změn. Určitě nás nečeká nic lehkého, přestože je soupeř v tabulce poslední,“ prohlásil Látal a připomněl poslední domácí zápas, který skončil 2:0 pro Sigmu.

„Poločas byl 0:0, dlouho jsme se tam nemohli dost. Až když dal gól Nešpor, tak se to otevřelo. Určitě nám tady zase nedají kůži lacino,“ řekl Látal.

Sobotní duel startuje na Andrově stadionu ve 14 hodin. Přímý přenos bude k vidění na O2 TV Sport.

SK Sigma Olomouc - SFC Opava

Výkop: sobota 23. ledna, 14:00.

Rozhodčí: Marek – Caletka, Antoníček – Adam (video).

Bilance: 20 10-5-5 32:25.



Předpokládané sestavy:

Sigma: Mandous – Sladký, Beneš, Poulolo, Vepřek – Hála, Breite, Houska, Greššák, González – Nešpor.Trenér: Radoslav Látal.

Opava: Fendrich – Březina, Didiba, Žídek – Mondek, Tiéhi, Hellebrand, Nešický, Helešic – Holík, Čvančara. Trenér: Radoslav Kováč.