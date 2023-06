Minulou zimu Sigma ukončila Jakubu Trefilovi (22) narychlo hostování ve slovenském Rohožníku. Vrátil se kvůli zranění Matúše Macíka. Jenže nakonec nebyl ani jedničkou v tehdy třetiligovém béčku. V létě už zranění slovenského gólmana využil a prožil premiérovou sezonu v české nejvyšší soutěži, která pro něj začala dobře, ale na jaře přišlo těžké období nejen pro mladého odchovance Olomouce, ale pro všechny gólmany Sigmy. „Ne vždy prožíváte ideální období. Posunulo mě to,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 2:0, Jakub Trefil | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak hodnotíte premiérovou sezonu v nejvyšší soutěži?

Z týmového hlediska ji můžeme brát jako úspěšnou. Když jsme v úvodu porazili Baník a potom přicházely porážky, tak to vypadalo, že budeme hrát o záchranu. Potom jsme ale začali sbírat body a nakonec jsme se dostali do šestky, čímž jsme splnili nastavený cíl. Je škoda, že jsme nedokázali uhrát čtvrté místo, které by zaručovalo evropské poháry. Pro nás i lidi by to bylo určitě zajímavé.

A z osobního hlediska?

Byla to moje první ligová sezona a vnímám ji velmi dobře. Odchytal jsem devatenáct ligových zápasů a podařilo se nám celkově šest nul, což není vůbec špatné.

Zmiňoval jste nepovedený úvod. Vy jste naskočil v době, kdy měl tým dvě porážky a s vámi v bráně přišly další tři. Neměl jste strach, že trenéři budou hledat impuls?

Je pravda, že premiéra nebyla úplně jednoduchá, ale jak jsme poprvé bodovali s Libercem, tak už to šlo v pohodě. Já jsem hlavně cítil důvěru od trenérů, protože v momentě, kdy se Matúš Macík zranil a já šel do brány místo něj, tak jsem chytal pravidelně za béčko a měli jsme dobré výsledky a ani z mé strany to nebylo herně špatné.

Vzpomenete si ještě na svůj první ligový start?

Určitě. Komu se povede chytat doma na Andrově stadionu a ještě proti silnému Slovácku, které hraje pravidelně na špici ligy. To člověk nezapomene, i když jsme prohráli.

Svými podzimními výkony jste se dostal do reprezentační jednadvacítky. Věřil jste v tu chvíli v nominaci na EURO?

To byl také důležitý a průlomový moment, protože je to z ní nejblíže do seniorského národního týmu. Strašně jsem si to užil, protože jsem chytal proti Portugalsku, které má jeden z nejlepších týmů v Evropě. V tu dobu bylo ale EURO ještě hrozně daleko. Zbývalo více než půl roku, takže bylo těžké nad tím přemýšlet. Nominaci může ovlivnit strašně moc věcí. Týmu ale na šampionátu věřím, protože je složený ze silného ročníku 2000 a 2001, který je v tom cyklu dlouho pospolu a složený z kluků, kteří hrají pravidelně první ligu.

Potom přišlo rozporuplné jaro. Řešila se vaše výkonnost a po pěti duelech jste vypadl ze sestavy. Jak jste to vnímal?

Hledal se impuls, ve fotbale se to stává. Dostal jsem se do takové situace poprvé v kariéře a byla to dobrá zkušenost. Gólman vždycky nezažívá ideální období a dostane se do nekomfortní situace. Potom je potřeba se dostat zpět. Snažil jsem se nepřemýšlet negativně a neustále makat s tím, že mi fotbal dřinu vrátí. Teprve začínám, je mi 22 let a i takové momenty mě můžou posunout.

Bylo tam několik gólů, u kterých se nejen novináři pozastavovali. Jak jste si je vyhodnotili s trenérem Lovásikem? Šly za vámi?

Vyhodnocujeme si všechny góly. Někdo sice říká, že první gól v Liberci byl z dálky, ale skvěle trefený. U druhého jsme si vyhodnotili, že jsem si míč hledal z druhé strany a neviděl ho, takže na tomhle můžeme zapracovat. Když vezmu přímý kop Janoška z Pardubic, sice to šlo na stranu gólmana, což se říká, že by brankář měl chytit, ale takhle to trefí jednou z deseti. Neřekl bych, že to byla vyloženě chyba gólmana.

Potom nepanovala úplně spokojenost ani s Matúšem Macíkem, který dělal chyby a kouč Jílek říkal, že potřebuje, aby gólmani tým podrželi. Jaká byla nálada mezi brankáři?

Celkově to pro nás gólmany nebylo jednoduché období. Hráli jsme zápasy, kdy jsme drželi míč a soupeř se k ničemu nedostal. Měl dvě střely a dal dva góly, což pro gólmany není ideální. Vždycky je lepší, když na vás jde pět střel a můžete se chytit nějakým zákrokem, to my jsme neměli, protože přišla pěkně trefená střela. K tomu tam byla série remíz a začaly se hledat důvody, u každého gólu se už pak řešilo, jestli nešel chytit. Bylo to takové nešťastné. My jsme se ale navzájem snažili podpořit, každý jsme si v sezoně prošli nějakou fází a jsem rád, jaký mezi sebou máme vztah. Není tam žádná rivalita a je důležité, že jsme stáli při sobě.

Poté, co vás trenéři posadili, dostal šanci Stoppen, následně Macík, poté zase Stoppen a zase Macík. Neříkal jste si, že to najednou máte do brány áčka daleko?

Je to složité. Když máte dvě profesionální soutěže - první a druhou ligu, tak potřebujete do obou kvalitní gólmany. Rovněž druhá liga je pro brankáře kvalitní a každý chce chytat. Konkurence je tady veliká a každý zápas vás posouvá.

Jak se v Sigmě určuje, kdo půjde na lavičku áčka a kdo chytat za béčko?

To rozhodují trenéři vždycky podle tréninků a soupeře. Nějaká hierarchie nebo co a jak tam není úplně určené. V mém věku je důležité vytížení, i když bych striktně neřekl, že je lepší chytat za béčko, než jít na lavičku za áčko. Jsou tam specifická utkání se Spartou či Slavií. Já potřebuji prostě sbírat zkušenosti v těžkých zápasech.

Jak jste byl spokojený s vytížeností ve zbytku jara?

Byla tam pasáž, co jsem šel z brány áčka, kdy jsem neměl dlouho zápas ani za béčko. Chytal jsem asi po třech nebo čtyřech týdnech přípravný duel v Rakousku. Když něco takového nastane, je vždy lepší se rychle vrátit a hned hrát. Ale bral jsem to v pohodě, protože člověk ví, že šanci dostane a pak už bylo jen na mně, jak zareaguji. Bavili se se mnou i trenéři, abych věděl, že mě neodstřelili a potom jsem odchytal řadu důležitých zápasů za béčko. Byl jsem rád, že se to zvládlo a druhá liga se udržela. Bylo také důležité, že jsem se vrátil do nejvyšší soutěže na poslední kolo a dokázal předvést dobrý výkon.

Smlouvu prodloužil Matúš Macík. Neříkal jste si, že by bylo pro vás lepší, kdyby odešel a vy měl jednodušší cestu na pozici jedničky?

Takhle jsem nad tím nepřemýšlel, i když samozřejmě každý chce pravidelně chytat. Bylo to v době, kdy jsme se soustředili na konec sezony v áčku i béčku. Pro klub je to ale dobře. Prošel si toho hodně a už je ve vyzrálejším věku. Všichni díky konkurenci můžeme růst a předávat si navzájem spoustu věcí.

Zkušenosti bude předávat on vám, ale vy máte zase asi lepší hru nohou.

Tu u sebe vnímám jako velké pozitivum. V dnešním fotbale to gólman prostě musí umět, protože má za zápas velký počet doteků s míčem a přihrávek.

Vám k tomu pomohlo, že jste poměrně dlouho hrál v poli. Kdy a proč jste se rozhodl pro chytání?

Když jsem byl ještě prcek, tak jsem se postavil do brány. To byla moje první volba. Pak mi v Olomouci řekli, pojď také hrát, tlačili mě do obou pozic a jsem za to vděčný. Nastupoval jsem ve středu zálohy a s míčem se potkával dost. Beru to jako velké plus a doporučil bych to i nyní mladším klukům. Střídal jsem chytání a hru v poli dlouho. Tuším, že do deváté třídy. Pak jsem se musel rozhodnout a přestoupil jsem do Slavie.

Minulou zimu jste narychlo končil hostování v Rohožníku. Následně jste nebyl jedničkou ani v třetiligovém béčku. Musely to tehdy být rozporuplné pocity. Jak to s odstupem času hodnotíte?

Nebyla to úplně šťastná situace. Měl jsem tehdy pokračovat až do léta ve druhé slovenské lize. Jenže se zranil Matúš Macík a den před odletem na Maltu si mě Sigma stáhla z hostování. Chtěl jsem zůstat v Rohožníku, protože se mi tam líbilo a měl jsem dobrou pozici - odchytal jsem spoustu zápasů. Také hráli druhou ligu poprvé a byla tam rodinná atmosféra. Z toho důvodu mě to mrzelo. Následně jsme se střídali s Tadeášem Stoppenem v béčku. Bylo těžké, aby chytal jen jeden z nás mladých. Já jsem navíc měl vyčerpané starty, takže jsem nemohl nikam na hostování. Zpětně na to ale koukám pozitivně, protože jsem potom byl alespoň připravený na druhou ligu a díky tomu jsem se dostal i do první ligy.

Mohl jste pomoci až do Konferenční ligy. Jak moc mrzí, že to nevyšlo?

Mrzí. bylo k tomu blízko a chyběl krůček. Kdyby tady byla Evropa, bylo by to pro nás i lidi hodně zajímavé. Je otázka, kde to uteklo. Člověk se vždycky ptá, který zápas to zlomil. Asi nebyla úplně optimální ta série remíz na úvod jara. Každopádně se musím teď připravit na novou sezonu a pokaždé, když se dostanu do brány, tak předvést co nejlepší výkon. To je asi jediná cesta, jak se dostat na post jedničky.