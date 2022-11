Pouhých 958 diváků si našlo cestu na liberecký stadion U Nisy při sobotním podzimním odpoledni. To je ještě méně, než kolik na Sigmu přišlo na stadionu třetiligového Uničova!

Realizační tým Sigmy nemohl kromě dlouhodobě zraněných Matúše Macíka, Lukáše Greššáka či Denise Ventúry využít ani Juraje Chvátala, Filipa Zorvana, Martina Košťála ani Jana Vodháněla, které rovněž trápí zdravotní trable. V chladném počasí potom Hanáci vstoupili do utkání hodně vlažně, což se jim vymstilo.

Liberec byl aktivnější a brzy poprvé zahrozil po ztrátě Spáčila van Buren, ale jeho střelu zablokoval Pokorný. Chvíli nato minul tři čtvrtě odkryté brány po centru Talovjerova Preisler a stav byl nadále bezbrankový.

To se ale změnilo v jedenácté minutě, kdy dostal spoustu prostoru na útočné třetině hřiště Denis Višinský a střelou zpoza vápna doprostřed pod břevno překvapil Trefila a otevřel skóre. Sigma bude pravděpodobně jeho oblíbeným soupeřem, protože se prosadil už v ligovém zápase, který se hrál v srpnu na Andrově stadionu (1:1).

No a o tři minuty později to s postupem Hanáků vypadalo hodně zle. Červ přihrával z pravé strany před bránu a Mick van Buren zůstal úplně osamocený na malém vápně a bylo to 2:0.

„Mrzí mě, že jsme mu nechali tolik prostoru, protože by to asi proměnil každý útočník,“ litoval asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

„Vstup do utkání se nám nevydařil a prvních pětadvacet minut jsme byli druhým týmem. Soupeř byl agresivnější, rychlejší,“ dodal Saňák.

Na špatný vstup do utkání reagoval trenér Václav Jílek střídáním ve 26. minutě, kdy Spáčila nahradil ofenzivnější Matoušek.

Sigma se postupně dostávala více k míči, ale ve 35. minutě mohlo být definitivně hotovo. Razantní hlavička Van Burena po rohovém kopu ale mířila vedle. Místo toho Sigma snížila. Sedm minut před přestávkou posunul na pravé straně míč Vraštil na Navrátila, který centroval a na zadní tyči prodal svůj důraz Vít Beneš, který poslal míč hlavičkou o tyč za záda Stejskala. „Vrátili jsme se do zápasu,“ věděl Saňák.

Ještě před přestávkou mohlo být dokonce srovnáno. Zmrzlý rozehrál dobře přímý kop, Růsek míč hlavou tečoval, ale Stejskal tentokrát pokus kryl.

Ve druhé půli se Olomoučtí tlačili za vyrovnáním, ale místo toho přišla v 63. minutě penalta pro domácí. Ve skrumáži upadl Lukáš Červ a rozhodčí Nehasil viděl nedovolené počínání Jana Navrátila. Hosté ale brali odpískání faulu hodně nelibě a tento klíčový okamžik by se dal označit za hodně sporný. Následný pokutový kop potom proměnil s přehledem ve svůj druhý gól v utkání van Buren.

„Byla to nepřehledná situace a myslím, že nikdo neví, jestli byla nebo ne. Nejsem tady od toho, abych hodnotil rozhodčí, ale takové penalty bych nepískal. Do penalty to byl zápas, jestli vyrovnáme nebo ne. Ona jej rozhodla,“ řekl Saňák.

A nizozemský útočník o tři minuty později zkompletoval hattrick, když zakončil brejkovou situaci dva na tři kličkovou Vraštilovi a následnou střelou přes Trefila. Liberec tak šel do vedení 4:1 a o postupujícím bylo rozhodnuto.

„Micka mám rád a fandím mu. Myslím si, že to je netypický zahraniční hráč. Maká a je radost se na něj dívat. Proti nám proměnil penaltu a vyřešil excelentně brejk, kterým zpečetil osud duelu,“ uznal Jiří Saňák.

Následně se duel už jen dohrával a Sigma tak v českém poháru končí už v osmifinále.

FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc (2:1)

Branky: 14., 64. z pen. a 68. Van Buren, 11. Višinský - 38. Beneš.

Rozhodčí: Nehasil – Slavíček, Ratajová. ŽK: Talovierov, Červ, Frýdek – Vraštil, Navrátil. Diváci: 958.

Liberec: Stejskal – Mikula (69. Prebsl), Gebre Selassie, Talovierov, Plechatý, Preisler (69. Fukala) – Valenta, Červ, Višinský (80. Purzitidis) – van Buren (85. Rondič), Meszaroš (80. Frýdek). Trenér: Luboš Kozel.

Sigma: Trefil – Vraštil (75. Poulolo), Beneš, Pokorný (46. Šíp), Zmrzlý – Breite, Spáčil (26. Matoušek) – Navrátil, Růsek (75. Hadaš), Zifčák – Chytil. Trenér: Václav Jílek.