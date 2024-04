Gól proti Sigmě jste slavil, je to tím, že nejste Olomoučan?

Jsem z Ostravy, ale od rána jsem přemýšlel, jestli gól budu nebo nebudu slavit. Já slavím gól i na tréninku, takže jsem se rozhodl jej slavit. Myslím, že je špatně potlačovat emoce. Když je člověk emoční, musí gól oslavit. Nemyslím si, že bych se za gól měl omlouvat nebo tak.

Jak branka proti bývalému týmu chutnala?

Sladce. Jsem za ní šťastný. Pomohla týmu celkově i v tabulce, protože se tam plácáme dole a potřebujeme jít co nejvíc nahoru a pokusit se proklouznout do prostřední skupiny.

Hecoval jste se s někým ze Sigmy?

Snažil jsem se s nikým si nepsat. Jenom s Jurajem Chvátalem, se kterým se bavím, ale žádné hecování nebylo.

Proč to vlastně v Olomouci nevyšlo?

Nikdy jsem v Sigmě nenastoupil do ligového zápasu od začátku, což bylo rozhodnutí trenérů, které jsem plně respektoval. Pardubicím jsem za šance strašně vděčný a mám chuť. Jsem teď jejich hráč a odvádím pro ně práci. V Sigmě jsem ji odváděl v dorostu, béčku a chodil po nějakých hostováních. Pardubice jsou tým, kde jdu nahoru.

Čím vám Pardubice sedly?

Chviličku jsem se hledal, ale je tady realizační tým, který na mě pracoval a pracuje. Ať je to pan Hampel, Kopřiva, Mikula, Kováč. Nesmím zapomenout na pana Schejbala, který mě přivedl. Byl jsem druholigový hráč a děkuji jim za příležitost. Snažím se jim to vracet v každém zápase, ať do něj jdu od začátku nebo z lavičky.

Máte v sezoně sedm branek, trenér říkal, že dáte deset.

Zbývají tři, myslím si, že je to meta, na kterou dosáhnu.

Trápily vás zdravotní problémy, co vám přesně bylo?

Před dvěma týdny v Hradci jsem měl problém s nártem, kam jsem chytal trošku zánět. Nastoupil jsem s tím, ale neměl jsem, protože jsem nepředvedl dobrý výkon. Přes reprezentační pauzu jsme to vyléčili a teď jsem stoprocentně zdravý.

Trenér Mikula poodkryl taktiku, že jste chtěli tlačit na rozehrávku brankáře Macíka. Přispěl jste do této debaty?

Já ne. Máme na to videotechniky, kteří se o tohle starají. Ve čtvrtek nám dají video a jsou tam popsané věci, v čem má soupeř silné stránky, v čem slabé.

Asistent trenéra Pardubic David Mikula o Tomáši Zlatohlávkovi: „Zlatana znám delší dobu, vím, jak gólový hráč to je. Sledoval jsem ho ve Vlašimi, protože v té době jsem byl asistent v Opavě a tam měl také skvělou sezonu, takže mě jeho góly až tak nepřekvapují. Samozřejmě potřeboval trošku čas na ligu, aby zjistil, o čem je , že to je obrovský skok. Ale zvládá to, pracuje a teď ho to odměňuje. Měl malinko zdravotní problémy, ale když se dostane do dvou šancí, tak víte, že vždycky alespoň jeden gól dá. To je pro nás obrovská pomoc. Dneska má sedm gólů a my si věříme, že jich dá deset.“