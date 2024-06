Nový trenér Sigmy Olomouc Tomáš Janotka má za sebou první mediální výstup jako ligový kouč. S áčkem rozjel letní přípravu a pokusí se tým během pěti týdnů co nejlépe připravit na nový ročník nejvyšší soutěže.

Jaká je na startu přípravy nálada?

Musí být dobrá, věřím, že jsme si během pauzy všichni odpočinuli a jsme plní odhodlání a energie připravit se na novou sezonu.

Měl jste nějaké pochybnosti, když jste přijal nabídku trénovat áčko Sigmy?

Pochybnosti určitě ne. Museli jsme se pobavit o nastavení a o tom, s kým do toho půjdeme. Když jsme našeli společnou řeč, tak nebyl důvod to odmítnout. Jsem srdcař a liga je liga. Realizační tým prošel velkou obměnou.

Posilou je Jan Kliment. Co od něho čekáte?

Přidanou hodnotu, čímž jsou góly. Je to typ útočníka, který nám tady chyběl. Je rychlostní, zároveň zkušený a otravný, takže věřím, že to bude svěží vítr a přinese do kabiny potřebnou kvalitu.

Je to alternativa za Lukáše Juliše nebo budou hrát i spolu?

Proč by nemohli? Myslím si, že je brzo dělat nějaký soudy a kluci jsou od toho, aby v rámci konkurence ukázali, že mají přínos pro mančaft. Je varianty, aby hráli jeden, druhý, nebo společně.

Ohledně Sigmy se stále řeší nový majitel. Jak se to dotýká vás jako trenéra?

Dělám si z toho srandu, že budeme fakturovat v dolarech, kdybychom měli nový majitele. Ale jsou to věci, které neovlivníme a nestarám se o ně. Mým úkolem je připravit dobře hráče na sezonu a být maximálně úspěšný. Jestli sem bude chtít někdo přitáhnout nové hráče nebo trenéra? To neřeším. Budu mít nějakou řeč směrem k hráčům, že nás to nesmí vůbec ovlivňovat.

Jak hodnotíte posily a jsou ve hře další jména?

Doplnění kádru řešíme. Do každé řady kromě útoku bychom ještě posilu přitíhnout chtěli. Jsme spokojeni, že se povedlo přivést Honzu Klimenta, což je velké jméno. Michal Leibl je hráč, který je do obranné řady zkušený, ale bude potřebovat skrz opakované svalové zranění čas. Je tam otázka rekonvalescence. Jako posilu vnímám i Tondu Růska, který by mohl být prospěšný, až se dá dohromady po operačním zákroku.

Může už do plnohodnotné přípravy?

To určitě ne. Bude potřebovat čas, který mu dáme. Bavíme se třeba o dvou měsících. V šestém týdnu by se mohl dostat na hřiště, ale chceme být optimisté.

Kolik hráčů naskočilo první den do přípravy?

Aktuálně jde 28 hráčů. Čtyři gólmani a v rekonvalescenci máme Vraštila, Leibla a Růska. Ještě přiletí Muritala, který měl problémy s letem. Z mladých je tam šest, sedm jmen. Budeme mít prostor se na ně kouknout do pátku, kdy jedeme na soustředění do Polska a to síto bude nekompromisní. Mělo by se to zúžit. Zatím se ale o počtu a jménech bavíme a necháváme si to otevřené.

Jak vnímáte soupeře, kteří vás v Polsku čekají?

Je to dobré, protože nás čeká jiná mentalita týmů. Bude to skvělá prověrka, protože nás čeká tým, který udělal titul.

Co otázka gólmanů?

Je to pro nás téma. První impuls byl příchod trenéra brankářů Oty Nováka, který si ligu zažil a má zkušenosti. Umí pracovat s mladými gólmany a věřím v dobrou spolupráci s Tomášem Lovásikem, který by se měl zapojit v rámci béčka. Bavíme se o možnosti posílení, nebo umístění nějakého gólmana. Všichni mají smlouvu, takže s nimi do přípravy počítáme. Jediný, kdo odešel, je Kuba Trefil.

Naposledy se mluvilo o tom, že hledáte tvořivého záložníka. Je tam nějaký posun?

Řešíme to, jsou nějaké možnosti a je to otevřené. Věřím samozřejmě i klukům, kteří jsou tady a budou se o to muset porvat, ale cítíme, že gólový a ofenzivní střed by měl mít větší čísla a minulou sezonu tady někdo takový chyběl?

Mohl by to být třeba Martin Pospíšil?

Mohl, bavili jsme se s ním o tom krátce. On se ale necítí jako typická desítka. Jeho pozice je spíše taková spojka mezi obrannou a útočnou řadou. Jeho přednosti jsou spíše v mezihře a cítí se líp trošku níž.

O čem bude příprava?

Komplexní, je krátká, bavíme se o pěti týdnech. Léto je vždycky svižné, ale bude náročné, hodně dynamické a pestré. Čeká nás penzum práce na hřišti, v terénu i posilovně.

Tyká vám někdo v kabině nebo jaká jsou pravidla?

Musí tam být příslušná míra respektu. Ti, co mi tykají, mi tykat budou. Když mě nepošlou do p… tak to tak zůstane.

Berete několik mladíků z béčka, chcete zachovat vítěznou náladu?

Náladu dělají výsledky. S dobrými je atmosféra úplně jinačí. Když se nedaří, tak se nedaří. Cílem je dělat dobrou chemii, což je úkol číslo jedna. Táhnout za jeden provaz. Mladí nedostanou nic zadarmo. Rozdíl mezi první a druhou ligou je hrozně velký, což vnímám, ale věřím, že mají potenciál něco do áčka přinést a okysličit ho.

Jaký asistent bude Michal Vepřek?

To se ukáže. Vyzkoušeli jsme si to nějakým způsobem už během jara, kdy byl zraněný a pomáhal nám v pozici prodloužené ruky kabiny. Věřím, že to bude mít přidanou hodnotu pohledu bývalého hráče.

S dorostem jste byl třetí, s béčkem druhý, co bude teď?

Asi nebudeme mít přehnané cíle. S béčkem byl jednoznačný - zachránit se. To se nám povedlo nadmíru. Teď to bude, abychom měli šanci na poháry, což nyní zaručují první dvě skupiny. Tým projde nějakou přestavbou a bude potřebovat čas. I my trenéři jej budeme potřebovat. Určitě budeme dělat nějaké chyby, ale chceme jim předcházet. Potřebujeme čas, aby si to sedlo.