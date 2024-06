Nový trenér Sigmy Olomouc Tomáš Janotka už má oficiálně své asistenty. Vybral si Iva Gregovského a Michala Vepřeka. K tomu prozradil dvě jména, která v klubu končí a také nepříjemnou novinku okolo dlouhodobě zraněného Antonína Růska.

SK Sigma Olomouc - Filip Novák | Foto: Deník/Jan Pořízek

S béčkem slavil v uplynulé sezoně velký úspěch, dotáhl jej ke druhému místu ve F:NL. Áčku se pod trenéry Václavem Jílkem a následně Jiřím Saňákem zdaleka tolik nedařilo. Teď si vyzkouší Tomáš Janotka jejich pozici. Pomáhat mu v tom bude Ivo Gregovský, který působil už v realizačním týmu Jiřího Saňáka a také Michal Vepřek, který posledním zápasem uplynulé sezony ukončil profesionální kariéru.

„Vnímal jsem, že je potřeba obměna. Měl jsem možnost vybrat si lidi, kteří jsou mi charakterově blízcí. Věřím, že budeme společně úspěšní,“ řekl trenér áčka Tomáš Janotka, který bude mít k ruce také kondičního trenéra Patrika Kmínka, videoanalytika Tomáše Černého a vedoucího týmu Vojtěcha Smoláka.

OBRAZEM: Fotbal spí, na Andrově stadionu roste velké pódium pro filharmonii

Naopak v kádru nebude mít k dispozici Filipa Nováka, kterému skončila smlouva, a Jana Fortelného, jemuž zase vypršelo hostování ze Sparty, což potvrdil Janotka v rozhovoru pro sport.cz. S ostatními hráči podle svých slov počítá do přípravy, kterou začnou Hanáci v pondělí 17. června a Janotkovi by se mělo hlásit přibližně třicet hráčů, jelikož má kouč v plánu posunout z béčka sedm až osm fotbalistů.

Zúžení pak přijde ještě před soustředěním v Polsku, kam tým odjede v pátek. „Nikdo nic nedostane zadarmo,“ hlásí Janotka pro sport.cz.

Start přípravy by se měl týkat Jana Klimenta, který by měl být zdravotně fit, Sigma dotahuje příchod Michala Leibla, který celé jaro promarodil se svalovým zraněním.

Janotka také prozradil, že se klub poohlíží po brankáři a ofenzivním tvořivém středním záložníkovi, který by sbíral čísla.

Vypadnutí neodvrátil ani nový kouč Sigmy. Olomouci v Superlize skončila sezona

Smutnou zprávu sdělil Janotka ohledně dlouhodobě zraněného Antonína Růska, který poslední mistrovské utkání odehrál 18. března 2023. Byť v lednu naskakoval do přípravných duelů, v ostrém se pak neobjevil. V pátek by tak měl podstoupit menší operační zákrok.

„Mělo by mu to výrazně pomoci a je to takové malé světlo na konci tunelu. Prognózy jsou příznivé a věříme, že to dobře dopadne,“ řekl Janotka pro sport.cz s tím, že ještě v průběhu podzimu nebo nejpozději pro jarní část by měl být Růsek k dispozici.