Sigma Olomouc má po Jiřím Saňákovi nového hlavního trenéra. Do příští sezony ji povede Tomáš Janotka, který v uplynulém ročníku dovedl béčko ve 2. lize ke druhému místu. Klub to oficiálně potvrdil na svém webu.

Tomáš Janotka | Foto: SK Sigma Olomouc

Mluvilo se o Martinu Hyském i Tomáši Janotkovi jako potenciálních variantách na post hlavního trenéra Sigmy Olomouc. Nakonec vedení ukázalo na borce z vlastních řad. Tomáš Janotka se tak po roce u béčka posouvá k prvoligovému áčku, kde nahradí Jiřího Saňáka, který zamířil do Pardubic.

„Je to pro mě velká výzva a příležitost. Nerozmýšlel jsem se dlouho. Ani jsem o tom nesnil,“ řekl Tomáš Janotka, který byl zvolen nejlepším trenérem druhé ligy za uplynulý ročník. Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE dotáhl béčko po fantastickém jaru k historickému druhému místu.

„Tomáš Janotka prokázal své kvality u B-týmu v uplynulé sezoně. Pro Sigmu byla vždy důležitá práce s vlastními mladými hráči, stejně tak zde vyrůstali kvalitní trenéři a Tomáš ukazuje, že může být dalším v řadě,“ řekl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

„I když má s mužským fotbalem v roli trenéra krátkou zkušenost, tak z doby, kdy byl hráčem, dobře zná, co obnáší první liga. Navíc věříme, že může významně pomoct se začleňováním mladých hráčů, které vedl poslední rok v béčku,“ dodal Minář. Janotka odehrál v nejvyšší soutěži 204 utkání, většinu z nich právě za Hanáky, s nimiž vyhrál Český pohár. Další starty přidal ta Zbrojovku Brno a České Budějovice.

Sigma podepsala s Janotkou smlouvu na neurčito - stejně jako tomu bylo v případě předešlých trenérů - Václava Jílka a Jiřího Saňáka. Nové víceleté smlouvy podepsali také Štěpán Langer a Matěj Hadaš.

Asistenty klub zatím neoznámil. Stát by se tak mělo v následujících dnech. „Měl jsem možnost vybrat si k sobě lidi, kteří jsou mi charakterově blízcí. Vnímal jsem, že je třeba udělat obměnu. Během pár dnů by se všechno mělo dotáhnout do konce,“ sdělil nový kouč.

Přípravu pod ním tým začne 17. června. Bude zajímavé sledovat, zda si vytáhne některé mladé hráče.