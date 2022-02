Věřil, protože už v Budějovicích nám to vyšlo. Byl jsem připravený, měl jsem střelce celkem načtené. S trenérem gólmanů jsme na to ještě dopoledne před zápasem koukali. Sami jste viděli, že to štěstí… Potřebovali bychom nějaký zápas, kde půjde štěstí s námi, teď se nám vyhýbá. Vyrazím penaltu do tyčky, potom se mi to odrazí do brány od zad - to není normální.

Nazval byste se tedy smolařem?

Asi jo i ne. Týmu jsem pomohl chycenou penaltou ve 104. minutě a potom přijde tohle. Myslím, že smůlu má teď celá Sigma. Měli jsme je na lopatě v 88. minutě. V takovém zápase, kdy jsme si nevytvořili žádnou šanci, tak můžeme vyhrát takovou penaltou. Dali nám ji z nebe a musíme ji proměnit.

Říkal jste, že jste si exekutory načítal, věděl jste také, kam penaltu kopne Daníček v prodloužení?

Tam jsem byl rozhodnutý. Byla velká pravděpodobnost, že to dá po pravé ruce gólmana, protože jsem to věděl z těch videí. S Navrcem jsem se bavil, jestli to někdy dává doprostřed a on říkal, že občas jo. Takže tam byl fígl, že jsem řekl, že vím, že to kope doprostřed, tak jsem si ho snad i trošku připravil a měl jsem dané, že tam skočím. Věděl jsem, že na gólmana nekouká nebo dost málo a je rozhodnutý dopředu.

Potom šel znovu jako první v rozstřelu.

Tam jsem se ho trošku snažil vykolejit z psychologického hlediska, že na stejnou stranu to nedá a byl jsem přesvědčený, že to dá doprostřed. Bohužel jsem čekal, že to vystřelí jako stoper nahoru a bude se to snažit prorvat, tak jsem byl připravený zvednout ruce a on to netrefil.

Trenér Václav Jílek říkal, že jste zkoušeli penalty na tréninku a úspěšnost byla jen padesát procent. Nezkoušel jste střelcům radit, co zlepšit?

To je na nich. Je to o tréninku. Kdybychom jim říkali, jak gólman přemýšlí, tak je spíše rozhodíme. Trenér měl pravdu, dost jsme toho na tréninku pochytali. O to víc mrzí, že si to na něm nevybrali a pokračovali v neproměňování i v rozstřelu.

Jak velká komplikace je vypadnutí?

V kabině je to hodně cítit. Seděli jsme dost zklamaní, padali nevhodná slovíčka, že to není normální. Sám jsem věřil, že tým může být v poháru černý kůň. Kdybychom vyhráli 1:0, tak si myslím, že ten tým by byl tak na koni, že by pohár mohl ovlivnit.

V Jablonci jste si stěžovali na terén, ale ani tentokrát to nebylo kombinačně ono. Hřiště v Olomouci také není ideální?

To určitě ne, ten terén tady je skvělý, ale prostě jsme v nějakém rozpoložení, kdy chceme ubojovat jakoukoliv výhru. Možná se na to nebude dát koukat, ale my potřebujeme body a výhry, aby si tým začal věřit. Nevím, proč nenavážeme na Maltu, i když ten terén tam byl ještě jiný i ty celky hrály jinak, když jsme je napadali. Hodně vymýšlely, teď proti nám hrají jinak. My potřebujeme ubojovat 1:0 nemůžeme koukat na nějaký styl. Potřebujeme výsledky a nejsme v situaci, ve které budeme vymýšlet. Samozřejmě chceme, ale v tom rozpoložení hlav bychom se akorát snížili.

Ani „vaší“ Slavii se nepodařil vstup do jara. Nejprve prohra s Karvinou, nyní v derby.

Vůbec jsem nevnímal, jak hrají. Jsem zklamaný, že Sigmě to nevyšlo a co Slavia, to prostě… Jedou si svoje, já jsem teď v Sigmě. Samozřejmě bych koukl… Když se daří, je tým každý, ale když se nedaří, tak se ukáže ten pravý tým. A to se ukáže nyní u nás i ve Slavii.