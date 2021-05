Hanáci si nakonec odvezli ze Slezska vítězství 2:1, ačkoliv komplikace si proti od 37. minuty oslabenému soupeři zase neodpustili. „Ale to jsme celí my,“ pokrčil Látal rameny.

Po první půli se zdálo, že Sigma, který naposledy vyhrála 10. dubna v Příbrami, kráčí tentokrát přesvědčivě za třemi body.

Látalův soubor na půdě soupeře, který už má jistý sestup do druhé ligy, vedl od 29. minuty, kdy se trefil Pavel Zifčák po netypické akci.

Z levého křídla centroval stoper Vít Beneš, na druhé straně míč vracel do vápna pravý obránce Radek Látal a zakončoval Tomáš Zahradníček. Práci ale dokončil až dorážející Zifčák.

„Věděli jsme, že to nebude snadné. Domácím už v podstatě o nic nešlo a tak mohli hrát uvolněně. My jsme v první půli hráli celkem tak, jak jsme si představovali. Vysoko jsme napadali, dali jsme branku a ještě soupeř dostal červenou kartu. To bylo dobré, jenže jsme měli dát i další góly,“ uvědomoval si dobře Látal.

Soupeř oslabený o Matěje Hrabinu, který ve 39. minutě fauloval unikajícího Látala a zamířil do šaten, totiž dokázal dvacet minut před koncem vyrovnat.

Zaváhání v olomoucké obraně využil ke střele Václav Juřena a Benešem zblokovanou střelu uklidil za záda gólmana Macíka Lukáš Holík.

„Byla to hrubá chyba. Ještě to rozvedu mezi hráči. Stopeři tam vystoupili, trochu chyběla koncentrace,“ glosoval Látal.

„Hráče jsem v poločase upozorňoval, že to bude ještě těžké, protože budeme hrát do plných, Opava bude dobře bránit a čekat na brejky a standardní situace. Jeden jim nakonec vyšel, dali na 1:1, přitom předtím nevystřelili na branku. Ale to jsme celí my. Pak se třepeme o výsledek,“ konstatoval kouč Hanáků.

„I v deseti jsme chtěli srovnat. Podařilo se to nakonec až po vystřídání, které naši hru oživilo,“ řekl opavský Alois Skácel.

Sigma však bezprostředně po inkasovaném gólu dokázala soupeře zatlačit a nakonec z toho vytěžit i vítěznou branku.

Tvrdou ránu Pabla Gonzáleze ještě brankář Lasák zlikvidoval. Trefil se nakonec až po průniku a přihrávce Kryštofa Daňka střídající Mojmír Chytil.

„Jsem rád, že se nám to podařilo obrátit. Vystřídali jsme, přešli jsme na tři obránce a dva útočníky. Na hrot jsme posunuli Fialu s Chytilem. Byli jsme hodně ofenzivní s Hálou a Gonzálezem na halvbecích a nakonec jsme se dokázali i prosadit,“ řekl Látal.

„Zápas jsme ale měli rozhodnout dřív. Breite tam měl obrovskou šanci za stavu 1:0, stejně tak i Daněk. Chyběla tomu pojistka na 2:0,“ dodal okamžitě.

Jako vcelku zasloužené viděl olomoucké vítězství i kouč Opavy Skácel.

„Prohráli jsme s velmi dobrým týmem. Musíme uznat, že několikrát nás podržel Lasák. Z mého pohledu jsme do zápasu vstoupili celkem dobře, ale pak jsme se spíš hledali. Nevýrazný výkon vyústil v inkasovanou branku. Po přestávce kluci i v deseti podali dobrý výkon. Škoda, že to v závěru nevydrželi,“ dodal Skácel.