Ten si vzal slovo na úplný úvod, ve kterém zhodnotil právě proběhlou letní přípravu, která trvala i s tím aktuálním pět týdnů a jeho svěřenci v ní odehráli pět zápasů s velice pozitivní bilancí tří vítězství a dvou remíz.

„Dá se říct, že jsme spokojeni. Hned v závěru úvodního týdne jsme jeli do Polské Opalenice, kde se nám kromě skvělých hřišť a zázemí dostalo i skvělých soupeřů. Ať už to byl čtvrtý tým polské ligy Pogon Štětín nebo polský mistr Jagiellonia Bialystok, se kterými jsme remizovali shodně 1:1. To je určitě fajn," uvedl.

Další tréninky pak sigmáci absolvovali na hřišti s přírodním trávníkem v Řepčíně a další dva zápasy zase ve Slatinicích. „I tam byly znovu výborně připravené trávníky. Porazili jsme Trenčín a Žilinu a pak jsme v generálce v Polsku porazili i Krakov. Víme ale, že liga už bude o něčem jiném a budeme chtít na to navázat," říká odhodlaně a na závěr své úvodní řeči dodal: „Skvělým příslibem pro nás je, že kluci skvěle pracují jak v trénincích, tak i v zápasech. Cítíme pozitivní energii a odhodlání."

Zásadním úkolem pro vás letos bude skloubit mladé se starými. Jak toho dosáhnout?

Tomáš Janotka (TJ): Je to jeden z našich hlavních cílů. A to nejen směrem do následující sezony, ale i do těch dalších. Bude to ale chtít určitě čas. Zatím jsme na to měli zhruba měsíc. Snažíme se nějakým způsobem adaptovat mladší hráče takovým způsobem, aby s těmi staršími vytvořili dobrý mix. Zároveň ale vnímáme, že ten tým potřebuje nějakou přestavbu. Myslím ale, že se nám to postupně daří. Jsem rád, že ti starší těm mladým klukům příkladně pomáhají. Až mistrovské zápasy ale ukážou, jak moc se nám to skutečně podařilo.

Jak jste spokojen s kádrem a jaké budou do nové sezony cíle?

TJ: Kádr ještě uzavřen není. Jsou tam stále cesty z áčka do béčka, ale i k možnosti uvolnění některých hráčů k dalšímu angažmá. Samozřejmě jsou ale stále otevřené i cesty směrem dovnitř, které by sloužily k nějakému doplnění. Cíle jsou pak přímo úměrné stavu, ve kterém se nyní nacházíme. Naší vizí je aktuálně přestavba. Určitě nebudeme mít žádné velké oči. Tím, že se změnily možnosti postupu do poháru a bude chybět možnost o to zabojovat z té prostřední skupiny, jsou cíle pro nás omezenější. My ale do toho půjdeme s tím, že budeme chtít urvat co nejvíce bodů a uvidíme, na co to bude stačit.

Ladislav Minář (LM): Jednoznačně chceme skončit lépe než v minulé sezoně. Vyhrát totiž jen dvě utkání za jaro je totiž opravdu ostuda. Musíme se na to ale dívat takhle: prvních sedm zápasů bude velmi těžkých. Čtyřikrát pojedeme ven, máme tam Slávii, Plzeň a Baník. Na nějaké konkrétnější cíle se nás tedy zeptejte někdy kolem desátého kola.

Jak to bude s gólmany. Mluví se o tom, že byste ještě jednoho chtěli přivést

LM: Je to skutečně tak. A jednoho bychom tím pádem uvolnili. Otázka ale je, jestli se to podaří. Může to klidně být za dva, tři týdny. Můžu ale ujistit, že se jedná o opravdu zkušeného gólmana. Jde o reakci na poslední dvě sezony, kdy se nám to s brankáři úplně nepodařilo.

Už se ví, kdo bude chytat?

TJ: To zatím nevíme, jedno je ale jisté. Do sezony půjdeme s trojicí Stoppen, Koutný a Digaňa.

Znamená to tedy, že Macík má povolení hledat si nové angažmá?

LM: Je to samozřejmě vázáno i na to, zda nakonec někdo přijde. Pokud by přišel, tak ta možnost je. Pokud ne, budeme pokračovat tak, jak jsme na tom teď. Zatím bude trénovat s béčkem.

TJ: To že trénuje s béčkem ale neznamená, že bude mít zavřené dveře do áčka. V momentě ale, kdy by měl možnost odejít, si myslím, že by i pro něho byla možnost změnit prostředí výhodná. Zároveň se ale ve fotbale může stát cokoli. I to, že ho budeme potřebovat v lize. Musí být prostě permanentně připraven.

LM: Chci k tomu ještě doplnit, že otázkou není jen jeho výkonnost. My tam cítíme, že je třeba na chvíli změnit prostředí, protože i on se dostával pod tlak. Chyboval, diváci na to nějakým způsobem reagovali a bylo by fajn, kdyby odešel někam na hostování a dostal se znovu do té své pohody.

Jak zapadli do týmu noví hráči?

TJ: Myslím, že skvěle. Pokud se nebudeme bavit o těch úplně mladých, tak třeba na Honzovi Klimentovi je vidět, že si už něčím prošel. Je vyrovnaný, zkušený i pracovitý. Pro nás je nesmírně pozitivní, že máme už dva týdny v plnohodnotném tréninkovém režimu Michala Leibla, který je úplně jiná nátura, takový buldok. To nám ten tréninkový proces dost oživilo.

Bude nyní propojení áčka s béčkem po dobrých zkušenostech z minulosti ještě o to intenzivnější?

TJ: Jednoznačně. To nastavení bude stejné. Vnímáme, že ten příliv kvalitních hráčů z dorostu, kteří by okamžitě mohli nastoupit do druhé ligy, není tak výrazný. Neříkám, že tam nejsou šikovní a talentovaní kluci, ale budou potřebovat více času a prostoru na adaptaci s mužským fotbalem. Propojenost tedy bude výrazná. Budeme chtít mít dva samostatné kádry, nahoru-dolů to ale fungovat bude, což se nám osvědčilo už v minulé sezoně.

LM: My to vlastně ani nechceme nazývat jako áčko a béčko, jen to tak musí být napsáno v nějakých tabulkách. Máme prostě dvě skupiny.

Jaký je nyní, dva dny před prvním zápasem, zdravotní stav mužstva?

TJ: Musím to zaklepat, ale velice dobrý. Jediné, co nás trápí, jsou natažené postranní vazy v koleni Filipa Uričy. Filip Slavíček má pak problémy s palcem, ale to už vypadá také celkem nadějně. Je pak super, že se do intenzivnějších běhů po dlouhodobém zranění dostává Tonda Růsek.

Jak cítíte tu herní změnu. Systém se dost proměnil a zdá se, že je ten fotbal nyní atraktivnější

Radim Breite (RB): Vždy, když přijde nový trenér, je všechno najednou úplně jiné. Nechci tady ale rozhodně nikoho s nikým srovnávat. Pár trenérů jsem už zažil a vždycky to tak bylo. Logicky. A proto si myslím, že to tak bude i teď a vždycky potom.

Co očekáváte od prvního kola v Budějovicích?

TJ: Naprosto otevřený zápas. A nemyslím si, že to bude až zas tak jednoduché. Soupeř bude posilněn tím, jak skvěle zvládl závěr sezony v tom, pro něj, dost nepříjemném období. Uvidí se až na hřišti. Můžu ale slíbit, že uděláme všechno pro to, abychom tam vyhráli.

Jak vlastně vnímáte ty letošní soupeře? Vypadá to, že kromě tradiční trojky letos zbrojí i Baník, Liberec a Boleslav

LM: Každý ročník je těžký, ale tentokrát to bude ještě o to složitější. Bude to určitě zajímavé a těžké. Těch vlků tam bude opravdu strašně moc.

Chci se zeptat, jak se loňská nepovedená sezona podepsala na počtu prodaných permanentek

LM: Nejsme daleko od toho standardu, který zde platil i v minulé sezoně. Dnes jsem dostal informaci, že už do toho loňského čísla chybí opravdu jen pár permic.

Jak je to vlastně s ekonomikou klubu?

LM: Já si myslím že stejně, jako v několika posledních letech. Jsme na tom zhruba podobně, jako dalších 70% klubů v lize. Rozpočet je dán na nějakou částku a samozřejmě, tak jako jindy, jej budeme ještě v průběhu sezony dorovnávat.Opravdu se neděje nic, co by vybočovalo nějak zásadně mimo náš standard.