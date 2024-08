Stejně bodů (7) získali v úvodních třech kolech fotbalisté Sigmy Olomouc i Slavie Praha. Sešívaní zaváhali jen v prvním kole na Slovácku, doma deklasovali 4:0 České Budějovice a jednou brankou rozhodli o výhře v Liberci.

„Potřebujeme předvést nadstandardní výkon, ať už v útoku, tak v defenzivě. Pokud budeme bázliví, pak nemáme šanci uspět. Slavia v domácím prostředí body neztrácí,“ ví trenér Sigmy Olomouc Tomáš Janotka.

To Sigma zvítězila v Českých Budějovicích, remizovala v Liberce a v domácí premiéře porazila Teplice.

Slavia ještě v české soutěži neinkasovala, ve středu si v rámci 3. předkola Ligy mistrů navíc poradila s belgickým Royale Union SG 3:1 - dvakrát se prosadil odchovanec Sigmy a letní posila Slavie Tomáš Chorý.

„Předpokládáme rotaci v sestavě, která je dost pravděpodobná. Kádr mají ale natolik velký, široký a kvalitní kádr, že vystřídají kus za kus a kvalitu to nepoznamená,“ říká Janotka.

Kromě něj má Slavia v kádru další hráče, kteří prošli Sigmou - Mojmíra Chytila, Ondřeje Zmrzlého, Petra Ševčíka, Davida Zimu či Aleše Mandouse. Asistentem Jindřicha Trpišovského pak je Milan Kerbr. „Oboustranně to bude pikantní souboj. My v něm chceme uspět,“ hlásí Janotka.

Pro něj půjde v roli trenéra o první měření sil s týmem z top trojky. Zajímavostí je, že jako hráč měl proti Slavii pozitivní bilanci. Ze třinácti zápasů ji zvládl pětkrát porazit, zaznamenal pak čtyři remízy a stejný počet porážek. V utkání bude opět spoléhat na produktivní dvojici Filip Zorvan (1+3) a Jan Kliment (3+0). Otázkou pak je, zda bude chytat Tadeáš Stoppen nebo Jan Koutný.

Olomoucký kouč by pak navázal na překvapivou remízu 2:2, kterou Hanáci na Slavii uhráli v dubnu. Tehdy sahali po vítězství, ještě v 77. minutě totiž vedlo 2:0. Naposledy však Sigma dovezla tři body z venkovního měření sil se Slavií v roce 2015. Duel zažil z nynějšího kádru Jan Navrátil. Od té doby ze sedmi duelů hned šest prohrála.

Pro Sigmu tímto zápasem začíná náročný program, protože po Slavii přijede na Andrův stadion účastník Konferenční ligy Mladá Boleslav, poté jedou Hanáci do Plzně a následně přivítají Baník Ostrava. „Jsou to top zápasy proti špičce ligy. Pro nás výzva. Uvidíme, na co nám budou síly stačit,“ uzavřel Janotka.