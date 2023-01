Ve středu přistál speciál s fotbalisty Sigmy Olomouc v Antalyi a následně se tým přesunul do cílové destinace s názvem Lara. Jenže místo úvodního tréninku na hřišti zůstal tým Václava Jílka pouze schovaný uvnitř. Proč? Na trávník je nepustil prudký déšť. Hráči tak absolvovali pouze lehké protažení.

Mírné zlepšení zaznamenali fotbalisté druhý den soustředění. Ve čtvrtek už déšť ustal a sigmáci v čele s kapitánem Radimem Breitem mohli vyběhnout na zelený pažit. Že by ale v Turecku bylo nějaké teplo, to se říct nedá. Čtvrteční teploty dosahovali maximálně deseti stupňů. Někteří oblékli dokonce rukavice, takže podmínky oproti Česku nejsou nikterak výrazně rozdílné.

„Jedete do tepla, říkali…“ napsal na twitter například obránce Ondřej Zmrzlý.

O mnoho lepší to pravděpodobně nebude ani v pátek, kdy Hanáci sehrají úvodní přípravný duel proti rumunskému celku Rapid Bukurešť, který by měl odstartovat ve 13 hodin. Maximální teploty by měly podle předpovědi dosáhnout dvanácti stupňů, ale sluníčko v ní nefiguruje. Rapid je v rumunské nejvyšší soutěži na čtvrtém místě a na první Constantu ztrácí sedm bodů. V zimní přípravě oba své duely vyhrál. Proti maďarskému Kecskemeti 3:1 a s tureckým Sariyerem 3:2.

Směrem k počasí se tak Olomoučtí můžou těšit až na sobotu, kde jsou vyhlídky mnohem pozitivnější. Sedmnáct stupňů, jasno a sluníčko. To už si možná říká o krátkou návštěvu moře. Od soboty už by pak měli fotbalisté pracovat v teplejších podmínkách než úvodní tři dny. V pondělí je čeká polská Cracovia Krakov a v pátek maďarská celek Kisvárda.

