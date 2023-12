Fotbalisté Sigmy Olomouc mají před sebou předposlední zápas v letošním roce. V rámci 18. kola FORTUNA:LIGY zavítají na Stínadla, kde změří síly s Teplicemi v neděli od 15 hodin.

Poslední dva zápasy potkalo Sigmu nepříjemné počasí. V Karviné se hrálo celý druhý poločas na sněhu a začátek druhé půle byl odsunut. Domácí duel se Slováckem se celý hrál na trávníku pokrytém sněhem a dlouho se čekalo, jestli se vůbec bude hrát. Hanáci ze dvou duelů vydolovali čtyři body. „Doufáme, že v Teplicích bude dobrý terén a že to bude více o fotbale než naposledy u nás se Slováckem nebo v Karviné,“ řekl asistent trenéra Sigmy Milan Kerbr.

Teplice v posledních dvou kolech uhrály jen bod. Předtím ale dvakrát vyhrály. Poslední duel hrály ve středu, kdy měli na programu dohrávku v Jablonci (2:3). V jejich domácích zápasech nepadají branky. V osmi duelech viděli diváci stejný počet branek a hned čtyři remízy.

Teplice nejsou oblíbeným sokem Sigmy. V posledních osmi vzájemných zápasech slavila pouze v tom letošním 2:1 po trefě Vodháněla. Za Teplice srovnával Krsmanovič a rozhodnutí přišlo vlastní brankou Chaloupka. Pět jich pak skončilo remízou.

Právě Vodháněl ale pravděpodobně bude trenérovi Václavu Jílkovi chybět. Určitě olomoucký kouč nebude moci využít vykartovaného Martina Pospíšila, který viděl čtvrtou žlutou kartu a také Jana Navrátila, který se zranil při rozcvičce na utkání se Slováckem. „Honza Navrátil bude chybět, u ostatních hráčů uvidíme. Naplno už trénuje Kuba Pokorný, stejně tak se snaží dát fyzioterapeuti dohromady Jana Vodháněla,“ prozradil Kerbr.

Sigma je momentálně na pátém místě s jednobodovou ztrátou na třetí Plzeň a čtyřbodovým náskokem na sedmý Baník, který má ale utkání s Plzní k dobru. „Víme, že podzimní část se chýlí ke konci, my ale chceme veškerou sílu a motivaci poslat do posledních dvou zápasů. Chceme se určitě dostat přes třicet bodů a vytvořit si dobrou pozici do jara. Na to se snažíme nastavit hlavy hráčů a chceme udělat maximum,“ sdělil Kerbr. K hranici třiceti bodů chybí Hanákům dva body.

Teplice jsou desáté a mají o osm bodů méně než Olomouc. „Mají kvalitní hráče. Havelka dával naposledy dva góly. Delší dobu potvrzuje kvalitu Gning, to samé Yaseer. V ofenzivě jsou hodně nepříjemní. Musíme si na ně dát pozor. Celkově mají Teplice dobře poskládaný tým a je trochu překvapení, že v tabulce jsou, kde jsou. Podle toho, jak hrají, by mohly pomýšlet i výš,“ uzavřel Kerbr.