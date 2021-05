„Od začátku dle slov všech jeho bývalých trenérů vynikal a jeho nadání pro sport bylo zřetelně vidět,“ řekl k Uričovi šéftrenér mládeže 1. FC Viktorie Přerov David Chuda.

Filip Uriča v Přerově s fotbalem začal v pěti letech a za Viktorku kopal až do kategorie U14. „Když bylo jasné, že náš klub svou výkonností převyšuje, přestoupil do Sigmy,“ nastínil Chuda.

Díky jeho vytříbené technice a výbornému přístupu k fotbalu si zajímavého záložníka všimla i jiná legenda.

„O tom, jaký to je talent, nejlépe hovoří slova Karla Poborského, který Uriču mnohokrát pochválil na srazech mládežnických reprezentací. Šéftrenéři měli seminář a Poborský jej neustále dával za příklad,“ dodal Chuda.

Filipova kariéra přitom byla v ohrožení. Teprve nedávno totiž překonal vážné zranění kolene. „Měl jsem o něj strach,“ přiznal David Chuda.

Fotbalisté Sigmy Olomouc (v modrém) proti Mladé Boleslavi. Filip Uriča střídá Davida HouskuZdroj: Deník/Jan Pořízek

Podle všeho ale těžké chvíle velký talent překonal a první ligový start je velkým příslibem do budoucna.

„Všichni Filipovi přejeme, aby se mu vyhýbala zranění a nadále na sobě pracoval a zlepšoval se. My v Přerově jsme na něj pyšní a budeme dál dělat na tom, abychom takových hráčů vychovali co nejvíce,“ uzavřel David Chuda.

Asi největším talentem posledních let, který do Sigmy přišel z přerovské líhně a patří mezi to nejlepší, co současný mládežnický fotbal v tuzemsku nabízí, je brankář Jakub Markovič. Ten z Olomouce putoval do pražské Slavie, odkud je na hostování v druholigové Vlašimi.