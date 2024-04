Fotbalisté Sigmy Olomouc zakončí základní část FORTUNA:LIGY bitvou na Andrově stadionu proti Spartě. V neděli vyběhnou před zaplněné tribuny posilněni vítězstvím nad Jabloncem a remízou na Slavii. Promluví opět do boje o titul?

SK Sigma Olomouc versus AC Sparta Praha, nadstavba, 1.kolo | Foto: Deník/Petr Pelíšek

V minulém kole Hanáci překvapivě obrali o dva body v Edenu sešívané. Byli teprve třetím týmem, který z této pevnosti v tomto ročníku odvezl body a mohli být druhým, kdo tam vyhrál. Vedli 2:0 a sahali po vítězství.

Sparta díky tomu získala na čele náskok čtyř bodů a je jisté, že základní část vyhraje. Nyní však lídr může ztratit se stejným soupeřem.

Tisíce Sparťanů míří do Olomouce, Sigmáci chystají pochod. Čeká se vyprodáno

„Bude to zase o pokoře. Uvědomujeme si kvalitu soupeře, která je jednoznačná. Sparta je typologicky a způsobem hry trochu jiný soupeř než Slavia. K tomu, abychom uspěli i tentokrát, budeme potřebovat podobné atributy jako minulý týden. Znovu je to o víře ve vlastní síly, ale také o sebeobětování se pro tým,“ je si vědom olomoucký trenér Jiří Saňák.

V Olomouci Spartu požene celá severní tribuna, kterou dostali její fanoušci k dispozici, bude jich v ochozech minimálně 4521 a zápas je vyprodaný.

„Těšíme se na zápas moc, protože vyprodaný stadion do posledního místa je u nás unikátní situace. Tohle jsou ty chvíle, pro které fotbal děláme, je to odměna. A věřím, že budeme favoritovi dobrým soupeřem,“ říká Saňák.

Spartě jde o hodně, o další body v honbě za titulem. „Sparta hraje dlouhodobě 3-4-3 a do toho systému i přivádí hráče. Struktura, způsob hry a celkově herní filozofie je odlišná od Slavie. Rozhodně bych se ale neodvážil říct, co je lepší a horší. Obě mužstva jsou vynikající. Krása fotbalu je, že k úspěchu vedou různé cesty a konkrétně Slavia i Sparta to také ukazují,“ popisuje Saňák.

Vyprodáno! Lístky na Sigmu se Spartou jsou pryč. Rekord je blízko

Sigma ale také ještě o něco hraje. Pořád je možnost proklouznout i přes celkově nepovedené jaro do skupiny o titul. Momentálně je osmá, ale na šesté Slovácko ztrácí pouze tři body a vzájemný zápas má lepší. Potřebuje k tomu tedy letenské porazit a zároveň, aby Slovácko prohrálo v Českých Budějovicích a Liberec na hřišti Baníku Ostrava.

Sigma také hraje o to, aby si udržela alespoň osmé místo a měla výhodu odvety doma v prostřední skupině.

Spartě bude v Olomouci chybět kvůli červené kartě Angelo Preciado, Sigmě kvůli stejnému důvodu Jiří Spáčil. Otazník pak u týmu Jiřího Saňáka visí nad Filipem Novákem, Matúšem Macíkem, Jiřím Slámou, Vojtěchem Křišťálem či Vítem Benešem, kteří poslední zápasy pro zranění vynechali. Kvůli dohodě o hostování pak olomoucký kouč nemůže počítat s Janem Fortelným. Tým Briana Priskeho by zdravotní trable trápit neměly.

Podzimní měření sil na Letné vyhrála Sparta po dvou trefách Haraslína 2:0. Naposledy na Andrově stadionu zvítězili rovněž rudí 1:0. V minulém roce však Sigma dokázala se Spartou remizovat 1:1 a poslední výhra Hanáku se datuje do dubna roku 2022. Tehdy se prosadili Breite s Benešem a na lavičce Sparty seděl Pavel Vrba.

Fanzona

Utkání 30. kola startuje v neděli v 15 hodin. Klub diváky upozorňuje, aby dorazili včas. Před duelem je připravena také fanzona, která tentokrát startuje už v 13.15. Kromě soutěží či občerstvení je naplánovaná autogramiáda osobností Děti dětem či hráčů Sigmy, kteří nebudou v nominaci.