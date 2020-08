V sestavě Sigmy nechyběl Pavel Zifčák, který uplynulou sezonu strávil v Pardubicích. Po olomouckém brejku a centru Zahradníčka ze strany se v 11. minutě před brankou prosadil Mojmír Chytil.

V dresu Pardubic se objevil testovaný útočník Muhamed Tijani, jenž ve 34. minutě z dálky střílel nad branku. Vyrovnáno bylo až v 54. minutě po krásné akci olomouckého odchovance Michala Surzyna, jenž se trefil do šibenice Mandousovy branky.

Z dalších šancí už gól nepadl. Pardubický gólman Boháč vychytal Hálu, na druhé straně zase nebezpečně střílel Jeřábek.

„Výsledek odpovídá. Byly tam pasáže, kdy jsme za kratší konec tahali my, pak zase Olomouc. Šance byly na obou stranách. Testovaný Tijani? Zklamání, o útočníkovi mám jiné představy,“ poznamenal pardubický trenér Jiří Krejčí.

„V první půli se nám velmi dařilo. Měli jsme tři, čtyři nápadité šance. Jednu z nich jsme proměnili v krásný gól. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Ve druhém poločase jsme sestavu trochu prostřídali. Byl to naprosto odlišný poločas, nedařilo se nám prosadit. Z druhého poločasu jsem zklamaný,“ uvedl na webu Sigmy trenér Radoslav Látal.

Generálku na první ligové kolo bude hrát jeho tým s Prostějovem.

FK Pardubice – SK Sigma Olomouc 1:1 (0:1)

Branky: 54. Surzyn - 11. Chytil. Rozhodčí: Fojtík – Braun, Zita. Diváci: 455.

Pardubice: Boháč – Surzyn, Toml (60. Čihák), Hušek (46. Šejvl), Čelůstka (46. Prosek) – Jeřábek (78. Vít) – Cadu (74. Pfeifer), Tischler, Hlavatý, Pfeifer (60. Lee) – Tijani (60. Huf). Trenér: Jiří Krejčí.

Olomouc: Mandous – Látal (46. Sladký), Greššák, Jemelka, Zmrzlý (83. Látal) – Zahradníček (46. Vepřek), Daněk, Houska (46. Falta), Chytil (46. Hála) – Zifčák (90. Beňa), Radić (46. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.