Sigma šestnáct faulů, Hradec 27. „To číslo je hrůzostrašné. Hradec patří mezi mužstva, která mají hru postavenou na důrazu a agresivitě. Očekávání situací, které budou končit faulem, je větší. Na druhou stranu některé situace posuzované rozhodčím byly úzkostlivé. Některé nemusel vyhodnotit faulem. Celkově to bylo zvláštní utkání,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek výkon sudího Jana Všetečky, který řídil teprve šesté ligové utkání v pozici hlavního.

„Viděli jsme dobrou fotbalovou bitvu. V tomto směru mělo utkání grády, přineslo hodně soubojů s vysokým nasazením, hrálo se v tempu a obě mužstva toužila po vítězství,“ přidal k samotnému utkání kouč Hradce Miroslav Koubek.

Právě jeho tým má nálepku nejčastěji faulujícího týmu ligy, který hraje agresivně. „Ta nálepka nám vadí,“ říkal na tiskovce po utkání v Olomouci.

Jenže podle statistik FORTUNA:LIGY to není pouze nálepka. Před víkendovým kolem se votroci dopustili 267 faulů, nyní už jich mají 294 - nejvíce v soutěži. A o dost. Za nimi je Jablonec (257 faulů).

Na Andrově stadionu se Hradečtí dopustili 27 faulů! „Je to úhel pohledu a záleží na tom, jak to rozhodčí posuzuje. Tohle, co říkáte, jsou suchá čísla, která nevyjadřují skutečnost,“ ohradil se Koubek. „Já jsem některé fauly vůbec neviděl. Byly směšné. S rozhodčím jsme měli po celý zápas problém, nelíbilo se nám jeho pojetí,“ pokračoval na adresu hlavního sudího.

„Možná tomu nepomáhalo hřiště, dost to drncalo a bylo hodně soubojů. Museli jsme hrát důrazněji, sbírat druhé míče,“ říkal útočník Hradce Matěj Koubek. „Odbojovali jsme si to, ale s patřičnou fotbalovou kvalitou. Byli jsme nebezpeční,“ dodal jeho kouč.

„Bylo to opravdu neskutečně bojovné utkání, fotbal se vlastně moc nehrál. Byla to nakopávaná nahoru dolů. My jsme se o hru snažili více, ale když jeden tým nakopává, tak se tomu přizpůsobíte,“ přidal se záložník Sigmy Jan Vodháněl.

To mohly být důvody, proč bylo k vidění tolik faulů. Nutno ale podotknout, že se žádný extrémně agresivní a vyhrocený duel, ve kterém by musel rozhodčí více než obvykle hlídat zdraví hráčů, nehrál.

„Měl to nechat víc hrát, kouskoval to. Nesouhlasím s takovým pojetím, utkání vedl hodně úzkostlivě. Nejsem diplomat. Ani nechci být. Nemám důvod v 72 letech neříkat, co si myslím,“ pokračoval Koubek.

Právě na hřištích soupeřů fauluje Hradec častěji. V průměru zaznamená podle serveru kopačák.cz 17,5 faulu na utkání. „Domácí nám ale také nic nedarovali a dostali jsme od cesty. Na nás byl sudí přísnější, úzkostlivější. Dostáváte se pod tlak, když pískáte každé brnknutí,“ říká Koubek.

Červená pro Hradec?

S tím však nesouhlasil domácí kouč Václav Jílek. „Říkám vám dvě situace, kdy to vnímám úplně naopak. První je faul Radima Breiteho před prvním inkasovaným gólem. Jestliže je faul, když hráč má balon, běží a fauluje hráče, který je za ním, tak je to pro mě nepochopitelné,“ kroutil hlavou kouč Sigmy.

„Odpískal faul, což je naprostý nesmysl. Byly tam emoce a dostávali jsme se do varu i při dalších situacích,“ potvrdil Vodháněl, který měl situaci ze střídačky přímo před očima. Stejně tak tu následnou, po které měl podle trenéra Jílka dohrávat soupeř v deseti po souboji Ryneše s Vraštilem, který však televizní kamery nezaznamenaly.

„Asi budeme slyšet, že tam nebyla taková intenzita strčení, ale je to bez míče, hrubé nesportovní chování a za mě na červenou kartu. Ale nevím, co tomu předcházelo. Neviděl jsem to, viděl jsem až tu následnou situaci,“ říkal Jílek.

I jeho svěřenci se dostali v duelu nad svůj průměr. Zaznamenali 16 nedovolených zákroků. „Neměli jsme tenhle plán. Je to na nás vysoké číslo. Většinou se pohybujeme kolem deseti. Je naše filozofie, že nechceme faulovat, protože si tím ulehčujeme situace a soupeře pouštíme zbytečně na balon,“ popisoval trenér Hanáků.

Za sezonu se provinili hráči Sigmy faulem v 19. kolech 231 krát. Na domácím hřišti mají průměr 9,5 faulu na utkání. Proti Spartě na úvod jarní části jich měli za celé utkání osm, proti Hradci za poločas devět!

A ani v případě Sigmy se nejednalo o přehnanou agresivitu, což cítili sami hráči na trávníku. „Nechci rozhodčího úplně hodnotit, ale je pravda, že metr byl takový, že pískal opravdu všechno. Nevím, jestli se bál o zdraví hráčů, ale nepřišlo mi, že by tam byl nějaký zákeřný zákrok. Oba celky do toho šlapaly naplno, ale v rámci mezí a férovosti. Hodně zákroků mohl pustit,“ potvrdil střelec druhé branky Hradce Matěj Koubek.

„Nevím, jaké mají sudí pokyny, ale ten metr je na diskuzi u nich,“ dodal.

Zápasy rozhodčího Jana Všetečky:



Brno - Jablonec = 23 faulů

Slovácko - Budějovice = 27 faulů

Plzeň - Brno = 15 faulů

Teplice - Sigma = 23 faulů

Zlín - Liberec = 27 faulů

Sigma - Hradec = 43 faulů

Pokyny jsou jasné. „Počet faulů v lize se zmenšuje. Je to přesně v souladu s tím, co po rozhodčích chceme. Tedy, aby trochu pouštěli hru, aby byla plynulejší,“ říkal místopředseda komise rozhodčích Libor Kovařík. Na podzim totiž nabízely zápasy české nejvyšší soutěže v průměru 24,7 faulu na utkání. V sezoně 2019/20 to bylo o šest více. Vzhledem k charakteru faulů šel tedy Jan Všetečka proti proudu. Přitom v předchozích zápasech, které vedl, tomu bylo naopak.

Je to jasné. Čím méně se píská, tím plynulejší je hra, tím lépe se hraje hráčům a i diváci si přijdou na lepší podívanou, než sledovat samá přerušení.

„Pro mě jako útočníka bylo těžké najít intenzitu, kterou vám pustí a kterou už ne. V takovém zápase to snad ani najít nejde. Rozhodčí pískal hodně, ale ani jednomu týmu neuškodil. Museli jsme se jeho metru přizpůsobit,“ uznal útočník Hradce, že duel pro něj nebyl jednoduchý.

„Těch situací tam bylo v neděli spoustu. Fotbal se pak hraje špatně. Hra byla kouskovaná a není to hezké,“ přitakal Václav Jílek.

Na druhou stranu je potřeba uznat, že rozhodčí byl konzistentní a metr si udržel. Když začal pískat drobné fauly, pískal je po celých devadesát minut. V utkání Sigmy s Hradcem ale nakonec došlo k tomu, že počet faulů poprvé přesáhl hranici čtyřicítky. Do této doby byl duel s nejvíce fauly ten mezi Hradcem a Slováckem (38) - domácí jich v něm ale spáchali „jen“ 18.