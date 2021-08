Mistrovská Slavie se s na české poměry předimenzovaným kádrem snížila k žádosti o odklad domácího utkání se Sigmou a bylo jí vyhověno. Myslím si, že je to pod úroveň Slavie a těmito kroky si začíná pomalu budovat pozici jako kdysi Plzeň. A sice arogantního a nesympatického mužstva, přitom nám v poslední době udělala tolik radosti na mezinárodní scéně. Pan Tvrdík a jeho Twitter, to už je jako dívání se na hodně starý béčkový biják, který už nikoho moc nezaujme, leda tak slávistickou komunitu samotnou. Prostě mě nepotěšili, ale věřím, že se Slavie vrátí k práci, pokoře a bude nám dělat radost hlavně na hřišti.

O toho zákulisního Oskara za herecký výkon se snaží letos očividně Petr Rada. Myslím ale, že svými posledními výkony na tiskovkách již těžce přehrává a dělá ze sebe velkého kašpara. Ano, nevoní nikomu tiskovky bez novinářů. Ano, trenér Klusáček plakal jako malá holka, že Pelta byl v kabině rozhodčích. Ale poté, co se dělo v minulých letech v zákulisí našeho fotbalu, se snad ani nelze divit. A Petr Rada jako matador tuto dobu zažil a sám nesčetněkrát nedržel tiše lajnu a brečel u rozhodčích, že ho řežou.

Fotbalové střípky David KobylíkaZdroj: DENÍK

V tomto mi přijde, že má trenér Rada trošku výpadky paměti a hraje si na Robina Hooda našeho fotbalu. Je mi jasné, že kdybychom seděli v tiskové místnosti, tak mě neskutečně utře tím, co si to dovoluji, že jsem nic nedokázal. Měl by pravdu, jako hráč jsem mu nesahal po kotníky, ale jako žurnalista mohu naštěstí svobodně vyjádřit svůj názor. A u mě to je ne na Oskara, ale oskarovou anticenu Zlatou malinu. I přesto mám k tomuto trenérovi jen obdiv za jeho úspěchy a kariéru a přeji jemu i Jablonci, ať se soustředí jen na fotbal a daří se jim.