Nutno říct, že v podobě Sparty to nebylo složité, neboť ta má za sebou další průměrný ročník, který letenské nikam neposunul, ba naopak opět poslal do letní deprese, v níž budou muset nejen najít vhodné hráče, ale i trenéra.

Co takhle si položit na Letné otázku a konečně si na ni i odpovědět, zda není v tom letenském království něco nekompetentního v kancelářích. Prostě práce Tomáše Rosického vypadá poslední roky až diletantsky. Nejde jen o výsledky, ale i o hru a potenciál do budoucna. A ten hráči kromě nízkého věku v občance nemají.

Copak mi chcete tvrdit, že Sáčci, Wiesnerové, potažmo Karabci mají na to vést Spartu k titulu? No, nemají a nebudou mít. Tu sílu neměl ani Dočkal, a to je oproti všem pan fotbalista, bohužel neměl okolo sebe spoluhráče jako Pavel Horváth v éře titulů Plzně.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

To Slavie letos nezvládla boj na více frontách a absolutně selhala v ligovém finiši. Pro mě to bylo obrovské překvapení. Ukazuje se, že okleštění šíře kádru sešívaných na standardní poměry vzalo Slavii výhodu před konkurencí.

O to zajímavější bude sledovat následující ročník, který bude v zimě přerušen nesmyslným termínem a místem konání mistrovství světa ve fotbale v Kataru.

Na druhém pólu tabulky sestupuje zaslouženě Karviná a do baráže míří Bohemians a Teplice. Myslím, že se oba týmy v lize zachrání na úkor Opavy a Vlašimi, nicméně nutně musí dojít v přestávce k přebudování kádrů u obou celků.

Velký závěr sezony za sebou mají v Pardubicích. Ty byly dlouho pasovány na sestupového adepta. Nicméně klid a rozvaha vedení udržela v trenérském sedle kouče Krejčího a jeho práce slavila úspěch.

O děti není v olomouckých fotbalových klubech nouze, s trenéry už je to horší

Za to jsem moc rád, neboť mám k práci pardubického vedení velký respekt za to, jak pracují s nevelkým rozpočtem a jak zlepšují o parník jednotlivé hráče.

Naše Sigma skončila na lichotivém osmém místě. Umístění samo o sobě je úspěch. Jen je otázka, zda je směrodatné až tolik, jestli jsme například sedmí, nebo dejme tomu dvanáctí.

Cílem Sigmy je vychovávat hráče, zlepšovat je a posouvat dál. Nám se je podaří vychovat někde na hranici A-týmu, ale pak už je nezlepšujeme a neposouváme. Tento proces je na druhou stranu velmi složitý a takzvaný odpad hráčů, kteří tento přechod nezvládnou, je celkem běžný.

Jen si prostě nevybavuji jediného hráče Olomouce, který by tento přechod zvládl a hned se také raketově odlepil ze Sigmy namísto jisté stagnace.

David Kobylík opouští Frenštát, skončil na vlastní žádost

Teď mě napadá Daněk. Dle mě vynikající mladý hráč, který ale rok stagnuje. Fyzicky se nikam neposunul. Ano, naběhá spoustu kilometrů, ale sílu zatím nenabral. A tu bude po přestupu do zvučnějšího týmu potřebovat, aby mohl plně rozvinout svůj jistě obrovský talent. Budu mu držet palce.

A s vámi se budu těšit zase na startu nového ročníku FORTUNA:LIGY.

David Kobylík