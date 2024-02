Sigma podruhé na jaře ztratila body. V domácím zápase s Hradcem Králové zklamala. Soupeři stačilo k bodu stačilo absolutně nic. Byl organizovaný, ale sám neměl nějakou extra kvalitu, aby nás přehrál, přesto si v klidu pohlídal remízu.

Běžecký výkon Hradce Králové byl diametrálně odlišný, jeho hráči působili fresh, zatímco Sigma utahaně, utrápeně a když pominu, že se budeme bavit o trénovanosti v zimě, tak je rozhodujícím faktorem také skladba našeho týmu, kdy nejmladší hráč v sestavě byl 20letý Singhateh, který je tady na hostování bez opce, následoval až čtyřiadvacetiletý Křišťál. Potom tam jsou hráči, kterým je k třicítce nebo přes třicet.

Na lavičce jsme také měli tři dvacátníky, kteří ale mají dohromady jen devět ligových startů. Mužstvo je bohužel přestárlé a začleňování odchovanců je nulové. Proto nehrajeme tempo fotbal. Ten jsme hráli naposledy se Sevillou a potom jednou proti Spartě, kdy jsme vyhráli. Jinak to, co se dneska moderně hraje, nám chybí a bude nám to chybět i příští roky, protože nikoho do áčka nezačleníme.

Z ostatních zápasů zaujala Sparta, kde měly být dvě vyloučení za kosu zezadu od Wiesnera i Pešek měl vidět druhou žlutou kartu. Jinak ale ukázala, jak je silná, nehrála nijak dobře, obměnila sestavu oproti duelu s Galatasarayem, přesto zvítězila.

Po dlouhé době předvedla dominantní výkon Slavia, která na Spartu tlačí. Do toho zahrála velmi kvalitní výkon Plzeň, která odskakuje a říká si o třetí místo. Možná se snahou, kdyby přišly výpadky prvních dvou, se k nim přiblížit. I když si nemyslím, že je dožene.

Za zmínku určitě stojí vítězství Zlína a jeho celý týden, kdy svojí poctivou, agresivní a atletickou hrou dokázal nejdřív remizovat se Slavií a teď porazit Slovácko. Jdou nahoru a jde vidět, že se mravenčí práce trenéra Červenky vyplácí. Zlín je velkým překvapením a míří k záchraně.

