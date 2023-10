Zápas Sigmy s Baníkem byl pro nás utkáním kola. Je škoda, jak dopadl. Sigma začala velmi dobře, Ostravu překvapila kvalitní hrou. Bohužel se potom jeden hráč rozhodl, že bude hrát se soupeřem. Je to trošku ironie, ale každopádně jde porážka za brankářem Macíkem, který u prvního gólu nepochopitelně vyběhl.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Poté bych chápal, že se snaží vyběhnout proti Tankovi, který je ale velmi rychlý, Macík byl v souboji pozdě a viděl červenou. Za chvilku bylo po utkání. Bylo mi líto našich hráčů i vzhledem k tomu, že došlo ke zraněním. De facto celá ofenzivní síla, která nás táhne – Juliš, Vodháněl – musela dolů.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Těžko se s tím něco dalo dělat, protože Baník byl na koni a jeho fanoušci byli skvělí. Kdybych nebyl sigmák a měl si vybrat jedno utkání sezony, na které půjdu, tak bych si vybral právě to proti Baníku kvůli tomu, co na stadionu jeho fanoušci předvádí. Je to úžasné, moc se mi to líbilo. Přidali se i naši, ale myslím, že všichni sledovali s otevřenou pusou severní tribunu plnou baníkovců.

Kdo bude utkání hodnotit, tak je tam zlomovým okamžikem vyloučení, které jej rozhodlo. Takže bych to ani nebral tak, že jsme tímto zápasem přišli o nějakou možnost vrátit lidi na stadion.

Jílek: Zranění, neproduktivita, fatální chyby, gól z nešance. Všechno špatně

Sigma si musí vymyslet svůj příběh, jak je dostat na Andrák. Podívejme se na Baník, kde povstali z popela, když byl klub na pokraji bankrotu. Základna baníkovců vždy byla, ale vyškrábali se z nuly. Kult „Baník pi*o“ lidi oslovil a ti se s ním ztotožnili. Vznikl fenomén, který přebije Spartu, Slavii i další kluby.

Jak dostat lidi na tribuny má v Olomouci jinou cestu než baníkovská, která jede na euforii klubu, který na tom byl zle. Vidím to podobně jako v Brně na hokejové Kometě, kde se hokej dělal katastrofálně, dlouho nebyl a teď je to tam s fanoušky také kult celé extraligy.

David Kobylík

Komentář: Sigma měla velkou možnost nalákat lidi. Promarnila ji