Střípky Davida Kobylíka: Sigma podtrhla výkonem negativní atmosféru okolo klubu

Sigma svým výkonem proti Pardubicím podtrhla to, co se v klubu děje. Atmosféra není radostná, kvůli tomu, co všechno v poslední době vylezlo, ať už je pravda tam či onam, jak dávají neustále prohlášení a podobně…

Nespokojení fanoušci Sigmy po utkání s Pardubicemi 2 | Video: Michal Muzikant