Překvapení jistě, nicméně zápas ukázal že Plzeň je opravdu houževnatým soupeřem, hraje výborně do defenzivy, je skvěle organizovaná a že není tak fotbalová jako Slavie, tak přece jenom ukazuje svoji sílu. Já osobně bych přál titul Slavii za předváděnou hru, elán, se kterým nastupuje do utkání, ofenzivní notu, jakou se řídí, ale hraje se na body a Plzeň má momentálně obrovskou šanci získat titul.

Samotné utkání bych hodnotil jako velmi podprůměrné vzhledem ke kvalitám obou týmů. Plzeň dobře bránila, Slavia se nedostávala do šancí, neměla dostatek hráčů ve vápně a dostatečný tlak, aby překonala plzeňskou obranu. K tomu jí pomohl až rozhodčí v závěru, kdy nařídil pokutový kop. Ano, mohl být po zhlédnutí situace na obrazovce, ale za mě se VAR nemá do takové situace vůbec plést.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Ta situace neovlivnila brankovou šanci a za mě špatné rozhodnutí v tom smyslu, že VAR neměl vůbec sudího volat k videu.

Zato skandální mi přijde odpískání penalty na druhé straně, kdy plzeňský hráč sám od sebe spadl a dá se říct, že to bylo obrovské ovlivnění utkání. Nicméně vzhledem k tomu, že ani první penalta neměla být, tak zřejmě spravedlivá remíza.

Vůbec nedokážu pochopit, proč na takové utkání povoláváme rozhodčí z Polska. No, možná mají svoji kvalitu, ale naši rozhodčí se mají co učit a kde jinde se mají učit než takovýchto utkáních. Tak vyberu toho nejlepšího z těch, co máme, dám ho do takového utkání ,a když se mu něco nepovede, tak má v zádech VAR, který ho opraví a nemůže ten zápas pokazit.

Ale jak vidím, i Polák dokáže totálně zkazit zápas i s pomocí videa, protože mají v Polsku nastavené jiné podmínky používání.

Za mě je to k zamyšlení na svazu, jak rozhodčí povolávat a proč nedat důvěru těm našim. Jinak se nemají kde učit, protože do Evropy se nyní se svojí kvalitou těžko podívají.

Každopádně nás čeká velmi zajímavý závěr soutěže. Sparta se z boje o titul odepsala sama, zbytek skupiny už o nic nehraje, pouze Hradec předvádí nádherné výkony a opravdu má zájem se kvalitně prezentovat.

Spadla Karviná a k ní se mermomocí chce zřejmě připojit Bohemka. jak jinak si vysvětlit domácí utkání, která prohrává nebo nevyhrává jak na běžícím pásu a dává šanci ostatním konkurentům ve skupině o záchranu. Tento tradiční klub si pod sebou podřezává větev.

V prostřední skupině se do finále dostala Sigma, která odehrála dobré utkání v Liberci a Mladá Boleslav, která si pohlídala postup přes České Budějovice.

