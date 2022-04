Slavia svůj běh za třetím mistrovským titulem v řadě má stále ve svých rukách, ale o víkendu bude muset porazit plzeňskou Viktorku. V případě prohry se titul stoprocentně bude stěhovat do Plzně, což by byla obrovská senzace.

Nicméně Viktorka hraje stylem urputné defenzivy a spoléhání na dvě věže vpředu s obrovskou kvalitou. A to Beaguela s Chorým, kteří jsou schopní rozhodnout jakýkoliv zápas. Takže Viktorii v tuto chvíli není třeba již vůbec podcenit, neboť ušla úžasnou cestu.

Bohužel ona cesta není lemována krásnými zápasy a velkými duely, nýbrž urputnou a často až nekoukatelnou defenzivou, která však nese ovoce.

To Sigma po úžasném zápase se Spartou spadla do svého klasického průměru, byť vítězného, a zdolala Liberec. Jaký to kontrast hlavně na tribunách oproti duelu s letenskými, kdy na Spartu přišlo 9000 diváků a na Liberec o víkendu pouze 2000. Jasně to dokumentuje, na co olomoucký divák chodí. A je to velká škoda, neboť před plnými tribunami předvádíme o dost pohlednější fotbal.

Jílek po hubené výhře: Kaňkou jsou naše zranění, už to je kritické

Moc koukatelný fotbal nenabídl ani duel Sparty s Baníkem. Baník byl velmi slabým soupeřem letenským a ani Sparta nepřevedla nic zázračného a s poklidem vyhrála.

Léčba trenérem Galáskem vůbec nezabírá a hezčí fotbal od Baníku opravdu v této sezoně již nečekejme. Uvidíme, kdo se chopí kormidla v příštím roce a kam Baník posune, protože umístěním spadá na místa, kde si myslím, že je jejich strop, a bude velmi zajímavé sledovat, zda ono vzývané zlepšení hry přinese i případné lepší umístění. Moc tomu nevěřím, nicméně se nechám překvapit.

Na totální dno padl Jablonec, pokud nepočítáme již sestupem podepsanou Karvinou. Prohru s Pardubicemi odnesl trenér Rada, který na lavičce skončil. Uvidíme, jak se klub ze severu republiky zvedne a zda se zvládne ještě zachránit.

Závěr soutěže bude ještě zajímavý.

David Kobylík

