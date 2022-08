Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Se stejným bodovým ziskem je v popředí Plzeň, která potvrzuje výsledky z minulého roku a z předkola Ligy mistrů letošního ročníku. Nevyhrává přesvědčivě, ale bere body, což je nejdůležitější. Na krásnou hru se v první řadě nehraje, hraje se na body a až potom přichází krásná hra. Plzeň se drží té praktičnosti a zatím jen boduje. K líbivé hře se snad dopracuje. Hlavně ale ukazuje sílu a opět bude vážným adeptem na titul.

Mým favoritem na titul je Sparta, říkám to od začátku soutěže. Spousta přátel si klepe na hlavu, že jsem se zbláznil, ovšem vidím obrovský potenciál ke zlepšení, což je na rozdíl od Plzně a Slavie velká deviza s tím, že Sparta bude po podzimu v popředí tabulky a na jaře to nakopne. Získá titul. Pomůže jí i účast Slavie a Plzně v Evropě, Sparta totiž bude mít více času na regeneraci a pošetření sil.

Jílek: Oproti duelu s Baníkem nám chybí odvaha a kvalita

V domácím utkání se Sigmou se ani moc nenadřela, neboť Sigma nevystřelila na branku. Opět jsme promíchali sestavu, vytáhli nové hráče, změnili styl hry a nikam to nevedlo. Možná je načase sestavu stabilizovat a přestat míchat s mladými hráči.

Většinou totiž hrají na hřišti Sparty a Slavie po delších absencích. Je pro ně velmi složité se ukázat. Až mi to přijde jako záměr ušetřit psychiku starších hráčů v těžkých utkáních a soustředit se na soupeře naší úrovně. Takový efekt na náhodu. Můžu se mýlit, ale jak si vysvětlit nasazování mladých hráčů na hřišti Sparty, kde se ne vždy počítá s bodovým exportem. Uvidíme v neděli doma se Slováckem, kam budeme směřovat. O to víc bolí utkání s Brnem.

To Slavie povinně zvítězila a je čelu na dostřel. Zato Zlín a Teplice také potvrdily, že patří do letošního podprůměru. U Teplic to nepřekvapí, mají žalostně slabý kádr, Zlín jsem přeci jen viděl výš, ale realita dost pokulhává. Baník konečně vyhrál a odlepuje se zespod. Uvidíme, zda to bude trvalý jev, protože výkonem nepřesvědčil.

Tak zase za týden.

David Kobylík