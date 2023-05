Sigma prožila super sezonu. Šesté místo je ve vyrovnané tabulce úspěch, i když to mohlo být herně lepší. V závěru však tým ukázal, že se příští rok může opět prát o pátou, šestou příčku. Kvalitu na to má.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Uvidíme, co s ním udělá odchod Chytila. Možná to bude bolestivější, než si uvědomujeme, protože náhradu nemáme – typologicky podobného útočníka, který si dokáže šanci sám vytvořit, uhraje spoustu míčů a prosadí se.

S útočníkem se hraje lépe celému týmu a pro realizační tým a vedení bude alfa a omega, aby našli náhradu. Mluví se, že by to mohl být Lukáš Juliš, což by se mi líbilo, protože je to kvalitní gólový hráč. Není možná tak platný do hry jako Chytil, ale zase má větší čich na góly.

Sigma by také měla postupně začleňovat kluky z béčka. Pokud mají kvalitu, tak by jim měla dát najevo, že béčko není konečnou stanicí, ale přechodnou do áčka. Pozice v rezervě je vždy složitá, protože cesta do základu áčka vypadá dlouze. Celkově má postup a působení béčka ve 2. lize spoustu pozitiv.

Co se týče skončené ligy, tak si zaslouží absolutorium i mnou často kritizovaný trenér Pavel Vrba, který dokázal Zlín prozatím zachránit v lize a dostat jej do baráže. Zápas s Brnem byl asi největším tématem posledního kola. Zbrojovka zahučela dolů, protože závěr absolutně nezvládla. Baráž bude velmi zajímavá, ale myslím si, že Zlín i Pardubice se zachrání, protože je tam propad mezi první a druhou ligou.

Vítězem ligy jsou dva mančafty. Sparta, která získala titul a Bohemians, kteří se dostali do pohárů.

David Kobylík