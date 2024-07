Sigma vstoupila do sezony skvěle, Kliment se dvěma góly uvedl jako posila. Úvodní krásný gól byl pecka. Bude to jedna z nejhezčích branek sezony. Myslím, že mu to pomůže. Spousta lidí bude říkat, že České Budějovice byly jalové, což je pravda. I tak se ale tři body z venku vždy počítají.

Je to dobrý vstup i pro nového trenéra Janotku. Ve hře bylo hodně much, zápas neměl koukatelnou úroveň, na to se ale nikdo neptá.

close info Zdroj: DENÍK zoom_in Fotbalové střípky Davida Kobylíka

Co se týče rozhodnutí Sigmy ohledně hráčského kádru a vyřazení Macíka, Beneše a Pospíšila, tak to je plně v kompetenci trenéra. Má na to právo. Pokud to bylo normálně komunikováno s těmi hráči, tak je to věc klubu. Ač si myslím, že Beneš mohl přispět, tak to rozhodnutí respektuji. Ač je to nešťastné, tak věřím, že si kluci najdou angažmá a ukáží, že jsou platní. Očekávám to hlavně od Pospíšila. Pro tým, který si ho vybere a dá mu jeho roli, bude dobrý.

Béčko předvedlo pravý opak, jelo ven a schytalo vysokou porážku. Mužstvo se znovu skládá, doufejme, že se oklepe. Nemůžeme čekat, že bude druhé jako v uplynulé sezoně, protože všichni důležití hráči odešli. Teď nastoupili mladí a budou se dávat dohromady.

Prostějov uhrál ještě více nekoukatelnou remízu ve Vyškově. Se štěstím, ale na úvod sezony je to úspěch a důležitý krok. Výsledek se bude hodnotit pozitivněji než hra.

Sparta doma potvrdila roli favorita, i když jí to drhlo. Návrat hráčů po Euru, kdy hráči nebyli v přípravě, se projevilo. Slavia navázala na poslední ročníky, remizovala na Slovácku a neměla nějaký počet velkých šancí či další věci. Stále se hledá. Sílu potvrdila Plzeň, která vyhrála na Dukle a může být štikou ligy. Na soudy z dalších výsledků si musíme počkat do dalších kol.

David Kobylík