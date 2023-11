Sigma Olomouc odehrála důležitý a zajímavý zápas v Karviné. Trenér Jílek poskládal na první pohled defenzivní sestavu, ale s hrou to potom úplně nekorespondovalo, protože jsme hráli na zajímavé brejky a Karvinou přečíslovali. Pramenil z toho také vedoucí gól, u kterého ale zatím nebyl zveřejněn žádný záběr, který by potvrdil zda (ne)byl Zmrzlý v ofsajdu.

Rozhodčí gól uznal a všichni byli překvapení, také kouč Jílek, který to přiznal. Sigmě to ale pomohlo, dostalo ji to do takové euforie. Rovněž jí pomohlo, když rozhodčí neuznal Karviné regulérní gól po údajném faulu na Digaňu.

Z oněch přečíslení mohl zápas mnohem dříve rozhodnout Juraj Chvátal, který dvakrát zakončoval na přední tyč nahoru místo toho, aby to dal křížem. To byla škoda.

Druhý poločas se pak hrál na sněhu, ale za mě se na takovém terénu vůbec nemělo hrát. I když se na něm fotbal příliš hrát nedal, dala Sigma krásný gól. Nakonec hra nevypadala úplně špatně. Čekal bych, že to bude větší holomajzna, ale oba týmy hrály férově, díky čemuž se nikdo nezranil. Ve finále neměl duel špatnou úroveň a Sigma vyhrála zaslouženě. Body extrémně potřebovala, aby zůstala nahoře, kde je tabulka našlapaná.

My tento ročník musíme udělat úspěch vzhledem k tomu, že máme starší mužstvo, které bude procházet obměnou a další roky můžou být chudší. Kluci jsou dlouho pospolu, znají se a podávají relativně velmi dobré výkony.

Z ostatních výsledků nepřekvapily výhry Sparty a Slavie proti outsiderům ze Zlína a Českých Budějovic. Boj o titul je jen o těchto dvou týmech. Jejich dostihy jsou zajímavé. Nikdo jiný už se do toho nezapojí. Věřím, že o třetí místo bude opravdu bojovat Sigma s Plzní, Slováckem, Mladou Boleslaví a tak dále a že se do pohárů opravdu dostane. Sezona je někde okolo poloviny a je pro Olomouc rozehrána dobře. Nemůže mít jiný cíl, než se o poháry poprat.

Právě Plzeň ztratila za remízu v Hradci. Ten měl ale dohrávat v deseti po faulu na Chorého. Za mě je to jasná červená karta. Že nebyla udělená, přičítám tomu, že Tomáš Chorý je tvrdý hráč. On většinou červené přitahuje tím, jak se sám chová v soubojích, jak je agresivní a občas i za hranou. Teď dostal naloženo a bylo ohroženo jeho zdraví. Protihráč šel do skluzu strašně dopředu, vůbec nehrál míč a zasáhl Chorého na stojnou nohu…