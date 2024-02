Sigma vstoupila do jara velice špatně. V Liberci odehrála extrémně slabý zápas. Pokud neustále slyšíme, že například Baník je pod obrovským tlakem, tak Sigma pod žádným není, je relativně v klidu. Má relativně slušné výsledky, ale ty zakrývají to, že nemá atraktivní projev a nepodává optimální výkony. Buďme za ty výsledky rádi, ale tento zápas opět nastartoval to, že Sigma nehraje tempo fotbal, což se projevilo.

Hráčům nešly nohy. Je to tím, že se prostě nepodařilo naplánovat formu na správný den. Není to o tom, že by v přípravě nic nedělali, i když se všeobecně ví, ač to nebylo vyřčené do éteru, že tréninková intenzita v Olomouci není taková. I tyhle věci se mohly promítnout do toho, že Sigma odehrála slabý zápas.

Mně osobně vadí, že když se podívám na všechny týmy, které přešly do tříobráncového systému, tak to udělaly, aby zatraktivnily fotbalový projev a šly nahoru. Z krajních obránců udělaly wingbeky – tedy hráče, kteří jsou schopni hrát křídlo i beka a prolínat se.

Bohužel Sigma pod vedením trenéra Jílka udělala z těchto hráčů halvbeky – tedy hráče, aby hlavně bránili. Typologicky tam dáváme obránce. Potom nám chybí kvalita v útočné fázi a více bráníme.

Trošku mimo kontext se zápasem je práce s mladými hráči. Mám za to, že si musíme vychovat hráče kvalit Křišťála sami a ne jej přivádět z jiného klubu. Tím se ho nechci dotknout. Souvisí to s tím, že v béčku jsme měli Slavíčka, který měl spoustu rezerv, ale už je tam dva roky a posun žádný, stagnuje. V béčku nejsou mladí kluci. Jsou tam hráči, kteří mají 21 a 23 let a pár mladíčků. Jestli se jedná o talenty, tak už mají čtyři, pět let hrát ligu a mít sto ligových startů. Perspektiva směrem do áčka je ale nulová.

To nás dožene, pokud nepostoupíme do pohárů. Bavíme se o tom, že Fiala je mladý a dostane šanci. Jenže jemu je 23 let. Máme klub, který musí prodávat hráče, což se v minulosti povedlo, ale do budoucna nemáme nikoho. Bavíme se o Langerovi. Je to výborný fotbalista, líbí se mi, ale kolik má let a kolik odehrál zápasů v lize? Začleňování odchovanců a mladých do áčka je nulové. Je otázka, jestli nejsou fotbalisti, nebo je to tím, jak fotbal děláme.

Když se dotkneme dalších zápasů, tak Sparta dokázala, že je v laufu, nadstandardní, vymazlená a má obrovskou kvalitu, i když se výhra v Karviné ze začátku nerodila lehce a Karviná měla šance. Krejčí dal nádherný gól. Prošel procesem, kdy se z drzého floutka, který se po týdnu ve Spartě bil do hrudi, jaký je sparťan, zrodil v jasného lídra a tahouna Sparty. Táhne ji i s dalšími hráči jako Haraslín, Kuchta, Birmančevič za titulem.

Co se týká Slavie, tak nepodala dobrý výkon, ale hodně jí to ztížil Jablonec, který hrál dobrý fotbal. Nezasloužil si ve finále ani prohrát, ale Slavia to dokázala urvat. Oddechla si, protože poslední dobou kupí chyby v defenzivě. Reprezentant Holeš není vůbec ve formě, je jeden ze slabších hráčů, ač by měl být lídr. Do sestavy bude teď okamžitě povolaný Zima a defenziva se zlepší.

Selhání jako my v Liberci zažil Baník v Budějovicích. Stejný případ špatného načasování formy na den. Nikoliv, že by nepracovali. Na druhou stranu to schytávají z médií ze všech stran, protože Baník je zajímavý pro mnoho lidí v republice. Ta se zajímá o Spartu, Slavii, Baník a Plzeň. Potom je nějaká propast, kam jsme zapadli kvůli výkonům z poslední doby i my.

Sigma bohužel nikoho moc v republice nezajímá. Byl bych rád, kdyby zajímala, ale s většinou, s kým se ve fotbale potkávám, tak je jim Sigma jedno. To mě mrzí a je to na zamyšlení. Jsme na úrovni zájmu o Zlín, Budějovice, Pardubice či Hradec. Patřili jsme jinam…

