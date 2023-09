V uplynulém kole FORTUNA:LIGY byly k vidění mimo jiné dvě vysoká vítězství Sparty a Plzně. Za tři body zvládla svoje utkání také olomoucká Sigma.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Sparta při vítězství 5:0 nad Slováckem prokázala, že má doma skvělou formu. Opět přišel vyprodaný stadion a všechno jí šlape. Před takovou kulisou se hraje skvěle, hráči jsou úplně jinak vyhecovaní a hraje se jim daleko lépe než před půlkou stadionu.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Sparťanská veřejnost dostala titul, spoustu PR zážitků spojených se Spartou a ztotožnění se s klubem. Vždycky to byl tým, který měl největší fanouškovskou základnu. Teď tam mají boom, který se nestal dnes, ale je to výsledek práce několika let. Stejně, jak se postupně dostávali k titulu, tak se dostávali k tomu, aby dostali lidi na stadion. A jenom sklízí ovoce.

Stejně sklízí ovoce i Plzeň. Vzala trenéra Koubka, který měl skvělé výsledky v Hradci Králové. Neustále se řešilo, jestli není moc tvrdý, přísný, jestli je takový nebo makový. V první řadě je to pan trenér, který sjednal pořádek a Viktorka pod ním šlape, má skvělé výsledky a hráči si to užívají.

Říkalo se, že to Koubek rozdrbal v Hradci, byl negativní a tak. Ne, ukazuje, že je skvělý trenér, Plzeň hraje výborně, zaslouží si to. Kouč oživil hráče jako jsou Šulc, Bucha a má obrovský kredit. Naposledy spláchli Zlín, který je pro mě kádrem nejslabším týmem ligy společně s Karvinou a Českými Budějovicemi.

Právě s nimi vyhrála Sigma, která šlape výsledkově, ale herně je to roky stejné. Trenér Jílek se tímto způsobem hry prezentuje. Výsledkově je úspěšný, účinný a jsem rád za to, kde Sigma je. Třetí místo je perfektní, hraje se na body, za tím také stojím, ale ta přidaná hodnota lidem chybí ve hře.

Nemám právo být kritický vzhledem k výsledkům a nejlepšímu startu v samostatné české lize, ale dokázal bych si představit aktivnější pojetí hry.

Je otázka, zda bychom potom měli tolik bodů. Když ale naši krajní hráči dostanou míč, tak se první rozkoukávají místo toho, aby vzali nohy na ramena, pádili volným prostorem a obcházeli soupeře. To mi tam trošku chybí. Přesto klobouk dolů, že v těchto relativně skromných podmínkách je Sigma před Plzní a dalšími týmy. Výsledky i umístění jsou skvělé.

Je jen škoda, že nechodí více diváků. To, že na Andrův stadion dorazí tři a půl tisíce lidí, není otázka letoška, ale výsledek posledních let a toho, co se za ně stalo. Dva sestupy, některé věci, které proběhly s bývalými hráči a podobně. Diváci postupně přestali chodit. To, jak lidé načítají klub, nemá ani tak spojitost s áčkem, což je škoda, protože to by si teď zasloužilo, aby dorazilo osm tisíc fanoušků, čímž by byl klub úplně někde jinde.

Každopádně jak postupně přestali lidé chodit, tak bude trvat, než se vrátí, protože to půjde také jedině postupně.

David Kobylík