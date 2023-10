O víkendu byl hlavním tématem FORTUNA:LIGY duel mezi Zlínem a Mladou Boleslaví, který skončil rekordním výsledkem 5:9. Sigma vyválčila šťastný bod v Pardubicích, kde restartuje kariéru Kryštof Daněk.

Naprosto nepochopitelné skóre vzniklo ve Zlíně, kde vyhrála Mladá Boleslav 9:5. I ty chyby, které se v zápase děly, byly nepochopitelné. Hráčům nefungovaly hlavy, hlavně co se týče gólmana Rakovana a obrany Zlína.

I když Mladá Boleslav získala tři body, tak její trenér Marek Kulič nemůže být spokojen s takovou produkcí gólů, které jeho tým dostal. Celkově, když se na zápas podívám, tak vyznívá spíše komicky a směšně hlavně tedy ze strany Zlína.

Jílek: První půle? Nejhorší, katastrofa. U Juliše jsme bojovali o minuty

Není tam přímá souvislost, že by nepodařená přestřelka padala na hlavu trenéra Zlína Pavla Vrby ani to, že brankář udělá takový kiks, ale celkově si myslím, že Zlín je nejslabší mužstvo soutěže, což říkám týden co týden. Vedení včetně trenéra Pavla Vrby si nějakým způsobem nalhávají, že to nějakým způsobem zvládnou. Nezvládnou, trenér Vrba nedovede Zlín k záchraně a myslím si to o jakémkoliv trenérovi, který by do Zlína případně přišel.

Co se týká nějaké koncepce, tak ta tam není vidět. Není tam ani styl hry, takže bych to viděl na jednoznačné odvolání a dání mužstvu impuls, ať už by ta změna byla jen z toho důvodu impulsu. Zlín si musel dlouhodobě chystat jiného kouče a pracovat na tom, protože bylo jasné, že k tomuto dojde a asi by to i vysvobodilo trenéra Vrby.

Sigma odehrála zápas v Pardubicích a musí být ráda, že bere bod za remízu 1:1. Proti silným soupeřům hraje Olomouc dobře, ale tohle utkání bylo velmi průměrné. Myslím si, že měla platit branka Pardubic na 2:0, takže pro nás štěstí, že neplatila. Hráč, který byl v ofsajdu, sice stál v prostoru, kudy letěl míč, ale nebránil reakci gólmana a chycení střely, kterou by Digaňa stejně nechytil. Nicméně pravidla jsou taková a VAR rozhodl.

Beneš: Nevypadali jsme dobře. Faul? Naštvání. Jako penaltu jsme jej neviděli

Je to šťastný bod, ale věřil jsem, že dokážeme být v zápase aktivnější a lepší, což se nepovedlo a je to škoda. Takhle se na nás dotáhly další týmy v tabulce a boj o šestku tak bude hodně zajímavý.

Proti Sigmě nastoupil její bývalý hráč Kryštof Daněk. Dokonce jí vstřelil gól. Strašně se mi líbilo, že i když byl Daněk faulován, tak si vzal míč a stoprocentně proměnil penaltu. Navíc proti Olomouci, kde vyrostl a znají jej, byť s Digaňou příliš zkušeností nemá. Dostává se zpět do formy, trenér Kováč mu věří a pro něj skvělý restart kariéry, za což jsem rád.

