Sigma zvládla zápas výsledkově opět velmi dobře. Neřekl bych, že utkání bylo úplně hezké, ale padly krásné góly. Olomouc ukazuje sílu. Posun je diametrální. Vyskočili hráči, kteří byli v minulosti opomíjení. Teď to byl třeba Spáčil, který hrál velmi dobře.

close info Zdroj: DENÍK zoom_in Fotbalové střípky Davida Kobylíka

Síla je v Klimentovi, který je pohyblivý a gólový. Má fazonu a dává krásné branky. Jsou to úžasné věci. Trefí těžký volej na 2:2, ale za mě byl ještě hezčí gól na 3:2. Šel si po něm, naskočil na míč, který si našel a visel ve vzduchu hodně dlouho. Věděl, že si pro ten gól jde a že ho dá.

Je to obrovská posila. Nečekal jsem, že by mohl takhle zapadnout. Tohle se povedlo. V Plzni stagnoval, nedával góly, měl tam velkou konkurenci. Tady je jasná jednička. Nikdo na něj ani zdaleka nevytváří tlak, což mu svědčí. Hraje v topu, posouvá sebe i Sigmu a je to oživení.

Uvidíme, jestli bude forma dlouhodobá. Ale to, jak běhá, je agresivní, rychlý, dravý, tak jen potvrzuje, jaký talent v něm dřímal dřív, kdy přestoupil do Německa. Hodně ho přibrzdila zranění, teď ale vypadá v pohodě a působí natrénovaně.

Příští týden čeká Sigmu volný víkend, protože Plzeň vzájemný zápas kvůli Evropě nechala odložit. Myslím ale, že to Olomouci neublíží. Viktorka bude mít program pořád nabitý. Naopak trenér Tomáš Janotka může s týmem potrénovat a pracovat před zápasem s Baníkem, který bude na Andrově stadionu svátkem i pro lidi. Mohlo by jich přijít hodně, což bude fajn.

Takhle má vypadat béčko

Naopak béčku se výsledkově nedaří. Jenže takhle má béčko vypadat. Přichází tam kluci z dorostu nebo ti, kteří v minulé sezoně nehráli, protože většina hráčů z uplynulého ročníku jsou v áčku. Bude jim trvat, než najedou na úroveň druhé ligy. Zatím to nefunguje.

Ale je to o tom, že teď jsme dodali do áčka hráče v pozdějším věku. Například Spáčila a spol. Nicméně teď začínají hrát za béčko kluci, kteří mají osmnáct, devatenáct, dvacet let. Ti se mají zlepšovat a právě v tomto věku se poměřovat s mužským fotbalem. Pokud je vychováme a dodáme do áčka v dřívějším věku, třeba v jednadvaceti, tak to bude fajn.

Navíc s nimi chodí hrát zkušení borci jako Beneš a Pospíšil, kteří by mohli hrát nějakou roli i v jiných ligových týmech. Nicméně byli postaveni do role v béčku, kde zůstali, což svědčí o tom, jaké tady měli a mají podmínky. Měli by týmu pomoci a můžou pomoci růst mladým hráčům.

O tomhle béčko je. Je možné, že bude hrát o záchranu, ale takhle má rezervní tým vypadat a pokud se to povede, nebude nikoho zajímat, že ze začátku prohrávalo.

DAVID KOBYLÍK