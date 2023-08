Vyhrát takový zápas je umění. Sigma na Slovácku za celé utkání nepředvedla zhola nic, přesto si dokráčela ke třem bodům. Výhra je velký úspěch pro další vývoj sezony. Sigma má po třech kolech šest bodů, přitom ve dvou venkovních zápasech nic moc nehrála.

Výsledky však ukazují, že má tým sebevědomí, což je fajn a pro start velmi důležité.

Musím souhlasit s vyjádřením trenéra Jílka, že takhle hrát nejde a vítězství bylo šťastné. Zároveň ho musím pochválit, že dobře reagoval v poločase střídáním. Přečetl, že jsme byli katastrofální a změny se mu povedly.

Neustále je otázka Martin Pospíšil. Kam ho umístit? Víme, že je nadstandardní ve věcech směrem dopředu, o kterých kouč mluvil, ale je složité mu najít pozici. Zápas na Slovácku mu nevyšel. Většinou to tak bývá, že od nadstandardních hráčů čekáte, že tým pozvednou, což se Martinovi v úvodu sezony nedaří.

Nechci výkon házet jen na něj, ale jeho dvě ztráty v první půlce byly do očí bijící. Je jasný úkol mu najít správnou flek, aby byl platný a potom opravdu můžeme hrát o ty nejvyšší příčky. Myslím, že letos se dá hrát i o třetí místo.

Líbí se mi, že se komise rozhodčích podívala na rozhodčí a za jejich verdikty a výkony je trestá. Nejde podat takový profesionální výkon, jaký podali. Když se bavíme o hráčích, že předvedli slabý výkon, tak co předvedli rozhodčí a VAR, je dlouhodobě smutná stránka. Komise rozhodčích na to poprvé výrazně zareagovala, aniž by strkala hlavu do písku a sudí bránila.

Když půjdu do práce a budu pracovat na nic, tak také nedostanu prémie, možná ani výplatu. Rozhodčí byli doteď hodně chránění a jsem rád, že se k tomu komise postavila razantně. Šlo o zjevné lajdácké chyby, že si nedokážu představit, že šly přehlédnout. Doufám, že se sudí budou zlepšovat. VAR jim má pomoci a ne, že bude v kole deset chyb rozhodčích a deset chyb VARu a bylo tolik situací, které rozdělují veřejnost.

Béčko? Nepomáhají áčkaři

Béčko Sigmy pod Tomášem Janotkou ještě nevyhrálo a je těžké to hodnotit. Měli dobrou přípravu, viděl jsem několik zápasů, v nichž byli skvělí. Ligová soutěž je něco jiného, ale musí se s tím poprat. Zatím jim příliš nepomáhají hráči z áčka, kteří jim přijdou pomoci. Měli by to táhnout, ale naprosto zapadnou. Je to o tom, aby si trenér vyselektoval hráče, kteří mu můžou pomoci a kteří ne. A hlavně, na kterých postech. Není vždy jednoduché přijít do béčka a s hráči, které neznáte, ihned zářit. Ale úloha těchto hráčů by taková být měla. Výsledky jsou ale zatím zklamáním.

Na druhou stranu hrají za béčko mladí kluci, měli by dostávat šanci. Druhá liga se zkvalitnila a mají prostor se v ní posouvat.

V Prostějově vidím oproti minulé sezoně obrovské zlepšení. Prezentuje se aktivnější hrou, jsou pohyblivější. Budou to mít těžké, nečekám, že by se měli pohybovat na nejvyšších místech. Myslím, že budou v polovině tabulky. Na úvod naznačili, že pokud budou podávat výkony jako proti béčku Sparty či v první půli proti béčku Sigmy, tak by se neměli bát o záchranu. Když přidají kvalitu, můžou se poohlížet výš.

