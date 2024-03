Fotbalová Sigma poprvé nastoupila pod hlavním trenérem Jiřím Saňákem. Proti Bohemians byl fotbal zajímavější a koukatelnější než v předchozích duelech.

Jiří Saňák změnil rozestavení, hrálo se na čtyři beky, protože správně rozpoznal, že nemáme ostré wingbeky a mohl tak postavit do středu více kreativních hráčů. Zorvanovi s Pospíšilem kryl záda jen jeden defenzivní záložník Denis Ventúra, nikoliv dva, jako tomu bylo za trenéra Jílka. Hned v prvním poločase se to projevilo a dali jsme dva góly.

Právě Pospíšil hrál jeden z nejlepších zápasů od svého návratu do Olomouce, ale nemyslím si, že by se měnilo rozestavení kvůli němu. Naopak to bylo kvůli tomu, že tým nemá natrénováno a nemůže se třemi stopery běhat neustále nahoru, dolů.

I tak se ve druhé půlce stalo to, co jsme asi čekali. Mužstvo kolem šedesáté minuty odešlo a Bohemka nás začala přehrávat. Hlavně uprostřed hřiště a koledovali jsme si, abychom přišli o bod. Ač nebyla očekávání od zápasu vzhledem k tomu, v jakém jsme byli stavu, nějak velká, tak oba týmy hrály na vítězství a utkání mělo kvalitu. Padly krásné branky a byl tam vidět posun.

To, jak bude velký, se ukáže teprve v dalších zápasech, protože jakýkoliv impuls přijde, je ze začátku vidět. Je potřeba, aby se toho mužstvo drželo. Jirka Saňák se snaží být pozitivní, dát týmu energii z lavičky, jak ho známe. Uvidíme teď na Baníku, jak se mu to povede.

Před realizačním týmem ale stojí další rébus, jak se pokusit dohnat fyzickou kondici. V rozehrané sezoně to není jednoduché, prostoru tam příliš není. Je risk zasahovat do přípravy a může to vyvolat i opačný efekt, že mužstvo zahltíte. Je to ale problém, protože se v mužstvu během poslední doby něco stalo a neběhá mu to. Není to náhoda, je to vidět v každém zápase a Sigma se to musí nějakým rozestavením snažit eliminovat a vyklouznout, jak to udělala teď.

Během utkání se pak objevily v kotli transparenty, které vyjadřovaly nespokojenost s tím, co se v klubu poslední dobou děje, co proniklo na veřejnost. Jen ta slova nebyla můj šálek kávy. Pointy byly nespokojenost s prací sportovního ředitele, poděkování trenérovi Václavu Jílkovi, ale zároveň vzkaz, že nechat si mluvit do vedení mužstva panem Minářem, se nehodilo. Nemá cenu do toho ale dál štípat.

Začala rovněž druhá liga a těžkou premiéru na lavičce Prostějova má za sebou kouč Radim Kučera. Eskáčko to mělo na Spartě těžké, dostalo brzy góly a porážkou se dostalo pod tlak, protože všichni ze spodku tabulky vyhráli a byly to výsledky, které se nečekaly. Pro Prostějov je to komplikace a záchrana bude složitá.

