První domácí zápas Sigmy ukázal rozdíl v tom, jak Sigma chce hrát. Byla aktivní, běhavá. Každý míč, který hráči naberou směřuje co nejrychleji dopředu, do náběhu. Je to jiné než minulou sezonu. Jde vidět, že tým potrénoval, omladil a je to jiný způsob fotbalu.

Herně to byl s Teplicemi vyrovnaný zápas, dvacet minut v první půli byly Teplice dokonce lepší. Ale když vidím, že mužstvo bojuje, jezdí, chce za tím jít, tak si výhru zasloužilo. Udělalo o jednu chybu méně než soupeř.

close info Zdroj: DENÍK zoom_in Fotbalové střípky Davida Kobylíka

Teplice mě překvapily, byly kvalitní. Věděl jsem o Frťalově týmu, že má dobrou organizaci hry, ale byl to těžký soupeř a důležité i cenné tři body pro Sigmu.

Je fajn, že po vydařených dvou kolech přišli lidé. Atmosféra na stadionu byla jiná. Je lepší, hráčům se lépe hraje, pod světly se hraje jinak, zápas má jinou atmosféru. Vše si sedlo. Mělo to úroveň, kterou chceme na Andrově stadionu vidět.

Zároveň bych to ale nepřeceňoval, protože ti top soupeři ještě přijdou. Tady jsme si výhry vybojovali, že jsme si pro ně více šli - nový trenér, mladí hráči. Za chvíli se to srovná, půjde o kvalitu a mohly by nastat první problémy.

Pokud těmto mladým klukům dáme šanci a čas, tak šanci tenhle tým má. Líbí se mi Dohnálek s Hadašem. Čeká nás těžký los a na Slavii to bude zkouška, jestli se z toho nepoděláme a může jít o zrcadlo, jak doopravdy by mohla sezona vypadat.

Sparta i Slavia jdou neomylně za titulem. Poprvé ztratila Plzeň, byť hrála pěkný zápas v Jablonci, i když skončil 0:0. Čelo je pořád stejné.

Franta Straka neoživí mužstvo, které nemá kvalitu. Pardubice budou patřit těsně před ně, ale jsou kvalitnější než České Budějovice. Ani klasický tataráček tomu nepomůže.

V druhé lize se nám bohužel trápí Prostějov. Čtyři zápasy nedal gól, navíc prohrál vysoko 0:3 na Žižkově, který podle mě bude patřit do spodku tabulky. Ve středu se Zlínem měl Prostějov trošku smůly. Dopředu je to málo a nastává kritická chvíle pro Eskáčko. Potřebuje vstřelit gól a bodovat. Doufám, že to v pátek doma zvládne.

DAVID KOBYLÍK