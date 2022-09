Nekladly žádný odpor a bylo vidět, že kráčíme přesvědčivě ke třem bodům.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Bohužel se opět neprosadil ani Navrátil, který byl ve spoustě předfinálních situací, ze kterých šlo vytěžit mnohem víc. Honza na hřišti dře, ale v kolonce gólů a asistencí, což je alfa a omega křídelního hráče, mu chybí čárky a jeho kredit a cena obrovsky padá s touto nedokonalostí.

Na druhou, stranu postupem času a získanými zkušenostmi z posledních utkání roste brankář Trefil. Vypadá, že až nám uteče po konci smlouvy Macík, budeme mít jeho zdatného následovníka.

Tato výhra zároveň přinese klid realizačnímu týmu. Sejmul ze sebe tlak a bude zajímavé sledovat, co vymyslí na rozjetou Plzeň.

FOTO: Sigma proti Pardubicím využila dlouhou přesilovku a konečně zvítězila

Sparta pokračuje v blamáži posledních týdnů a na svém hřišti neporazila slabý Zlín. Navázala tak na remízy s Bohemians a Jabloncem. Tedy třemi týmy, které by standardně měla porážet. Ať již z historického pohledu, nebo z pohledu rozpočtu celého klubu a peněz vynaložených na kádr, jakým Sparta disponuje. To samozřejmě automaticky neznačí, že jsou to lepší hráči, což ostatně nedokazují na hřišti. Spartě chybí kreativní hráč. Zoufalá je její hra do plné obrany a dá se říct, že může být i ráda za tyto tři remízy, neboť soupeři měli tutovější šance.

Krásný zápas se hrál na Slovácku. Domácí remizovali se Slavií a byl to boj týmů, které nás reprezentují v Evropě (a naprosto zaslouženě). Utkání mělo skvělé tempo, výborné individuální výkony a připravilo skvělý nedělní zážitek. Jaký je to naprostý kontrast proti Spartě. Jednoznačně není náhoda, že z Evropy vyletěla. Zato zmíněné týmy si zahrají celý podzim skupiny evropských pohárů.

Růsek prolomil střelecký půst. V hlavě mě to tížilo, přiznal

Z dalších výsledků je potřeba zmínit další kolaps Ostravy, která hrála v Hradci 40 minut proti deseti a nedokázala vsítit branku. Zachránil se teplický realizační tým, který měl nůž na krku před utkáním s Jabloncem. V druhé půli skláři otočili výsledek a zvítězili 3:2, čímž se odlepili ze spodních vod tabulky. V dobře rozehrané sezoně pokračují Bohemians.

David Kobylík